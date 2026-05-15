Michael Carrick se quedará en el Manchester United

El entrenador inglés, Michael Carrick, llegó a un acuerdo con el Manchester United para volverse el técnico permanente del equipo a unas semanas de que concluya la Premier League, informó el New York Times.

Michael Carrick y Casemiro tras la victoria del Manchester United en Premier League I AP

Este acuerdo es para un contrato de dos años con la oportunidad de extenderlo 12 meses más. La oferta actual había sido anunciada temprano este mismo viernes por Jim Ratcliffe, propietario del club britanico, a través de una conferencia con el comité ejecutivo. Algunas de las otras opciones consideradas como director técnico incluyen a Andoni Iraola, del Bournemouth, o a Unai Emery, del Aston Villa.

Cabe destacar que el equipo viene de una importante victoria de 3-2 contra el Liverpool, el pasado domingo 3 de mayo. Kobe Maino, centrocampista del equipo dijo en una entrevista con Sky Sports después del encuentro: ‘Queremos hasta la muerte que Carrick esté en la propuesta’, mientras que el otro centrocampista Casemiro dijo que ‘merece completamente el puesto permanente’.

Michael Carrick y Casemiro en celebración tras una victoria en Premier League | AP

Historia reciente y pasada de Carrick con el Manchester

Carrick, como entrenador, actualmente cuenta con 10 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Esta es su segunda vez como director técnico del Manchester, tras ser nombrado director interino por la destitución de Ole Gunnar Solksjaer en Noviembre de 2021.

Después de su debut como entrenador, se mudó al Middlesbrough en Octubre de 2022, llevándolos hasta semifinales de la copa ese mismo año y manteniéndolos en buenas posiciones hasta Junio de 2025, donde fue relevado de su puesto.

Michael Carrick se perfila para ser técnico interino del Manchester United | AP

Hay que recordar que Michael Carrick tuvo una larga historia con el Manchester como jugador titular. Desde el 2009 hasta el 2013 jugó en dicho equipo como centrocampista, llegando a ser una de las figuras más relevantes y queridas del conjunto británico. Con él, Manchester United amasó 15 copas, incluyendo las de la Community Shield, la Football Association Cup y la Premier League.