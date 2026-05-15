Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Oficial! Manuel Neuer renueva contrato con Bayern Munich por un año más

Manuel Neuer en anuncio de renovación | x:@ FCBayernEN
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 15:38 - 15 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El histórico guardameta alemán seguirá en el club bávaro pese a los rumores de su partida

Manuel Neuer mantendrá su posición como portero principal del Bayern Múnich hasta el verano de 2027, tras llegar a un acuerdo con el equipo de la Bundesliga, el cual incluía una reducción de su sueldo, según diferentes medios. 

Renovación de Manuel Neuer con Bayern Múnich | x:@FCBayernEN

El director técnico del Bayern, Vincent Kompay, se pronunció en el anuncio diciendo que “la gente seguirá hablando de este arquero, este capitán y este carácter durante muchos años. 

Estamos encantados de que él y Sven Ulreich, la personificación de la fiabilidad, se queden con nosotros por otra temporada. Esta dupla de porteros es una para los libros de historia”. Cabe destacar que esta renovación de puesto incluye también la del segundo portero, Sven Ulreich, quien está en el equipo desde 2015. 

Neuer también se pronunció en un emotivo mensaje en las redes sociales del Bayern. “Estoy absolutamente encantado. Tardó un poco más porque quería tomarme mi tiempo para pensarlo, ya que es una decisión muy importante para mí”, mencionó el portero. “Tenemos un staff de entrenamiento brillante, un equipo espectacular y también tenemos la oportunidad de ganar cada competencia y derrotar a cada rival”.

Manuel Neuer y los porteros del Bayern Múnich | x:@FCBayernEN

Una carrera llena de éxitos

Neuer es uno de los porteros más exitosos del mundo. Con el Bayern, desde 2011, lleva 13 copas de la Bundesliga, dos Champions League (2012, 2019) y dos Supercopas de la UEFA

También fue campeón del mundo con la selección alemana en el Mundial de Brasil 2014. Ha sido condecorado individualmente con diferentes méritos, como el mejor portero de Europa en cuatro años diferentes o el Balón de Oro de 2014.

Renovación de Manuel Neuer con Bayern Múnich | x:@FCBayernEN
Lo Último
16:28 ¿Last dance? Guillermo Ochoa revela si volverá al América
16:17 Aston Villa humilla al Liverpool y pone en riesgo a los Reds rumbo a la Champions League
16:17 De ser "robado" por América, a echarse a Chivas al hombro: la historia de Omar Govea
16:00 América Femenil y sus grandes remontadas en la historia
15:56 Abandonan a bebé en taxi de aplicación en Ecatepec; hombre huyó en motocicleta
15:52 Michael Carrick se quedará en el Manchester United
15:38 ¡Oficial! Manuel Neuer renueva contrato con Bayern Munich por un año más
15:13 Terry Crews prueba dulces mexicanos y su reacción al chile se hace viral / VIDEO
14:40 ¿Qué le pasó a Pedrito Sola? Es internado de emergencia en un hospital
14:39 Las remontadas más épicas de Pumas en Liguilla