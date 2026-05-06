PSG sella su pase a la Final de Champions League con apagado empate en su visita a Bayern Munich

El Rey sigue con vida y va por el bicampeonato. Con un tempranero gol de Ousmane Dembélé, PSG salió con vida de su visita al Allianz Arena y con el empate ante Bayern Munich selló su pase a la Final de la Champions League. Ahora se enfrentará a Arsenal con el objetivo de convertirse en el noveno equipo en ganar la Orejona en temporadas consecutivas, segundo bajo la actual denominación.

Desde 1992, cuando dejó de ser la Copa de Clubes Campeones Europeos, solo un equipo se ha coronado en ediciones seguidas: Real Madrid, que lo logró tres veces en las temporadas 2015-16, 2016-17 y 2017-18. Los parisinos ahora tratarán de equiparar esa distinción, a pesar de que -al igual que el año pasado- tuvo que pasar por los Playoffs para llegar hasta la Final.

Jugadores de PSG en celebración tras eliminar a Bayern Munich en Champions League | AP

Un gol tempranero sentenció el encuentro

El partido de ida en el Parque de los Príncipes dejó la vara muy alta en cuanto a expectativas para el juego de vuelta. Todos los goles y oportunidades que hubo en aquel compromiso faltaron en el de este miércoles y por 90 minutos el único gol en el marcador fue el tanto tempranero de Dembélé que bastó para liquidar la eliminatoria.

Después de una escapada por la banda izquierda, Khvicha Kvaratskhelia llegó al área y mandó un centro retrasado donde, 'Mosquito' apareció solo y sin marca poner el 0-1, 6-4 en el global a los tres minutos del silbatazo inicial. Fue el sexto gol para Ousmane en el torneo continental y quinto en los últimos cinco partidos, luego de sus dobletes en la vuelta de los Cuartos de Final ante Liverpool y en la ida contra Bayern.

Ousmane Dembélé en celebración con PSG ante Bayern Munich en Champions League | AP

A partir de ese momento, PSG se dedicó a controlar el partido, mientras que los bávaros se quedaron sin ingenio ni ideas para buscar la remontada. Fue hasta la compensación, ya al 94', que Harry Kane con un golazo finalmente puso el 1-1 en el partido, pero los de Vincent Kompany ya no tuvieron tiempo para mandar la eliminatoria a tiempos extra.

Las manos no existieron en el Allianz Arena

La polémica que existió este martes en el Emirates Stadium, por dos presuntos penales no sancionados a favor de Atlético de Madrid en la derrota contra Arsenal, se trasladaron est miércoles a Munich, donde los parisinos se vieron favorecidos. No obstante, en este partido la controversia fue porque no se sancionaron dos manos que hubieran significado la expulsión de Nuno Mendes y un penal para empatar el juego.

El defensa portugués fue amonestado muy pronto en el partido, al minuto 8, y cerca de la media hora de juego, frenó el avance Konrad Laimer con la mano. Los jugadores de Bayern reclamaron inmediatamente y la banca local se vació, pues si se hubiera sancionado la acción, habría sido la segunda amarilla para el defensa y PSG se habría quedado con uno menos al 28'.

Ousmane Dembélé en celebración con PSG ante Bayern Munich en Champions League | AP

Tres minutos más tarde se presentó una acción similar, ahora dentro del área, cuando luego del despeje de Vitinha, Joao Neves extendió la mano y el esférico le pegó en la misma. A pesar de que en la repetición la infracción fue evidente, en la sala del VAR no consideraron necesario llamar a João Pinheiro para revisar la acción. Con estas dos acciones quedó manchada la victoria de los parisinos en Munich.

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