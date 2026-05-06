Detectan anomalías gravitacionales por el Planeta 9: esto está pasando

El Sistema Solar podría no ser como lo conocemos. Lo que durante años fue considerado una teoría casi imposible de comprobar hoy vuelve a estremecer a la comunidad científica internacional, luego de que astrónomos detectaran nuevas perturbaciones gravitacionales relacionadas con el llamado Planeta 9, un gigantesco mundo oculto que estaría moviéndose en las regiones más oscuras y lejanas de nuestro vecindario cósmico.

Más allá de la órbita de Neptuno, donde prácticamente no llega la luz solar y el espacio parece un vacío absoluto, científicos aseguran haber encontrado evidencia sólida de la existencia de un cuerpo masivo capaz de alterar la inclinación y comportamiento de múltiples objetos espaciales.

Lo más inquietante del hallazgo es que no se trata de un pequeño planeta enano o un conjunto de rocas espaciales, sino de una estructura gigantesca con una masa estimada cinco veces superior a la de la Tierra.

El Planeta 9 se cree que es cinco veces mayor que la Tierra / Magnific

¿Qué es el Planeta 9 y por qué causa tanto impacto?

El llamado Planeta Nueve ha sido durante años una especie de “fantasma” astronómico: un objeto que nadie podía observar directamente, pero cuya presencia parecía reflejarse en los movimientos extraños de cuerpos situados en el Cinturón de Kuiper.

Ahora, investigaciones publicadas este 2026 indican que el fenómeno gravitacional observado solo puede explicarse mediante la existencia de un planeta masivo oculto en las profundidades del sistema solar. Según los modelos científicos más recientes, el Planeta 9 podría ser una Súper-Tierra o incluso un gigante gaseoso con núcleo rocoso rodeado por una densa atmósfera de hidrógeno y helio.

Este enorme cuerpo estaría tan lejos del Sol que tarda entre 10 mil y 20 mil años terrestres en completar una sola vuelta alrededor de nuestra estrella.

Planeta Nueve ha sido durante años una especie de “fantasma” astronómico" / Magnific

La “prueba reina”: las anomalías gravitacionales

El descubrimiento se basa principalmente en el comportamiento extraño de los llamados objetos transneptunianos, cuerpos helados que orbitan más allá de Neptuno y que presentan inclinaciones y trayectorias imposibles de explicar bajo las reglas gravitacionales conocidas.

La comunidad científica considera que el Planeta Nueve actúa como una especie de “contrapeso gravitacional”, alterando el plano principal del sistema solar y reorganizando lentamente el movimiento de distintos cuerpos espaciales.

Ficha técnica del posible planeta: Masa: cinco veces superior a la Tierra.

Ubicación: entre 400 y 800 unidades astronómicas del Sol.

Órbita: extremadamente alargada.

Duración de un año planetario: entre 10 mil y 20 mil años terrestres.

El planeta 9 tarda entre 10 mil y 20 mil años terrestres en completar una sola vuelta al Sol / Magnific

¿Por qué no sería como Plutón?

A diferencia de Plutón, que perdió oficialmente su categoría de planeta en 2006, el Planeta 9 sí cumpliría con las características necesarias para ser considerado un planeta mayor.

Los científicos explican que posee suficiente masa y dominancia gravitacional para controlar completamente la región espacial que lo rodea, algo que Plutón no logró hacer debido a la presencia de múltiples objetos similares cerca de su órbita.

Esto convertiría al Planeta 9 en uno de los descubrimientos astronómicos más importantes de las últimas décadas.

El Planeta Nueve actúa como una especie de “contrapeso gravitacional”, alterando el plano principal del sistema solar / Magnific

El telescopio James Webb y la búsqueda final

Uno de los avances clave en esta investigación ha sido la participación del Observatorio Vera C. Rubin y del telescopio James Webb, que actualmente buscan detectar la firma infrarroja del misterioso mundo.

Debido a su enorme distancia, el planeta prácticamente no refleja luz solar, por lo que los científicos intentan localizar el calor que emite desde las profundidades del espacio. Los expertos creen que la primera imagen real del Planeta 9 podría obtenerse antes de que termine este año, lo que representaría un momento histórico para la astronomía moderna.

Un hallazgo que podría cambiar los libros de ciencia

El posible descubrimiento del Planeta 9 no solo modificaría el mapa oficial del sistema solar, sino también muchas teorías sobre cómo se formaron los planetas y cómo evolucionó nuestro entorno cósmico durante miles de millones de años.