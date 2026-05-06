“Un portero muy improbable”: de qué trata la película mexicana sobre fútbol y autismo y quiénes participan

La industria del cine mexicano suma una nueva apuesta que combina deporte, inclusión y una historia emotiva. “Un portero muy improbable” llegará a las salas de cine en México en mayo de 2026, con una narrativa centrada en el fútbol y el Trastorno del Espectro Autista (TEA), además del respaldo de reconocidos futbolistas.

Georgina Sánchez

¿De qué trata “Un portero muy improbable”?

La película sigue la historia de Martín, un adolescente con talento como portero, quien enfrenta retos sociales derivados de su condición dentro del espectro autista, mientras persigue su sueño de convertirse en futbolista profesional.

A lo largo de la trama, el protagonista encuentra en el fútbol una forma de comunicación, disciplina y confianza, en medio de situaciones de rechazo, bullying y desafíos familiares.

El filme no se limita al deporte: también busca visibilizar el TEA y romper estigmas, mostrando la importancia del acompañamiento familiar y social en la vida de quienes viven con esta condición.

Georgina Sánchez

¿Cuándo se estrena la película en México?

La cinta tiene previsto su estreno en cines mexicanos el 15 de mayo de 2026, con distribución en complejos comerciales a nivel nacional.

Además, se contempla que la película tenga funciones especiales vinculadas a campañas de concientización sobre el autismo, buscando conectar con audiencias familiares y juveniles.

Futbolistas mexicanos que impulsan el proyecto

Uno de los elementos que más ha llamado la atención es la participación de figuras del fútbol mexicano. Entre los nombres confirmados destacan: Jorge Campos

Luis Hernández

Miguel Layún También se ha reportado que el proyecto cuenta con el respaldo de otros futbolistas como Raúl Jiménez, Héctor Moreno, Marco Fabián y Duilio Davino, quienes participaron como impulsores o colaboradores de la producción.

La inclusión de estas figuras busca aprovechar el alcance del fútbol para acercar el mensaje de inclusión social a nuevas generaciones.

Un proyecto que une cine, deporte e inclusión

“Un portero muy improbable” se posiciona como una propuesta que va más allá del entretenimiento. La película apuesta por usar el fútbol como herramienta de integración, especialmente para niñas, niños y jóvenes dentro del espectro autista.

Con una historia centrada en la superación personal, la familia y la empatía, el filme busca generar conversación sobre el TEA en México, llevando el tema a un público más amplio a través del cine comercial.