La Fórmula 1 se prepara para el regreso de los motores V8

La Temporada 2026 de la Fórmula 1 marcó el inicio de una nueva hora en la categoría, con motores híbridos 50-50 . Sin embargo, después de tres carreras, el cambio no ha entusiasmado a los aficionados e incluso los propios pilotos se han quejado de los autos y la nueva normativa, por lo que se hicieron ajustes previo al Gran Premio de Miami, celebrado el pasado fin de semana.

Sin embargo, los cambios no quedarán ahí y todo apunta al regreso de los motores V8. El mismo presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem , adelantó que para 2031 -una vez que finalicen los cinco años del actual reglamento, estipulado en el acuerdo firmado en el Pacto de la Concordia - volverán a usar los impulsores de ocho cilindros.

Fue en la Temporada 2013, La victoria de Sebastian Vettel en el GP de Brasil de 2013 marcó la despedida de los motores V8 de la Fórmula 1. Paradójicamente su Red Bull era impulsado por Renault, un constructor que decidió cerrar su programa de unidades de potencia en 2026 por la falta de rendimiento. En 2014 entró en escena la era híbrida, con impulsores de combustión V6 acompañados por un motor eléctrico. En el actual ejercicio se realizó el cambio en la normativa por la que la potencia total está equiparada 50-50 entre el motor térmico y el eléctrico. La modificación no cayó bien en la mayoría de los pilotos y Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil recogió el guante y anunció que para 2031 volverán los V8.