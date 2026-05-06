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Empelotados

Raúl Jiménez confirma nueva etapa en su carrera

Raúl Jiménez con la Selección Mexicana | MEXSPORT
Raúl Jiménez con la Selección Mexicana | MEXSPORT
Aldo Martínez
Aldo Martínez 16:52 - 06 mayo 2026
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El delantero de la Selección Mexicana dará el salto a la pantalla grande

El delantero de la Selección Mexicana, Raúl Jiménez, incursionó en el mundo del cine con su participación en la película Un portero improbable, donde realiza un cameo junto a otros personajes ligados al futbol nacional. El atacante del Fulham suma así una nueva experiencia fuera de las canchas, en un proyecto enfocado en contar una historia inspiradora.

En este largometraje, el jugador no solo aparece frente a la cámara, también figura como productor ejecutivo, acompañado por su esposa Daniela Basso, así como por Marco Fabián de la Mora, Héctor Moreno e Irene Martínez, quienes forman parte del equipo detrás de la producción.

Raúl Jiménez, Gilberto Mora y Obed Vargas con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Raúl Jiménez, Gilberto Mora y Obed Vargas con la Selección Mexicana | IMAGO 7

¿De qué trata ‘Un portero improbable’?

La película gira en torno a un joven portero que vive con autismo y que busca cumplir su sueño de llegar a la Selección Mexicana. La historia se desarrolla en medio de distintos retos personales y deportivos, mostrando su proceso hasta acercarse a una oportunidad con el representativo nacional.

Dentro de la trama, Raúl Jiménez aparece en una escena previa a un partido del Tricolor, donde es llamado “capitán” y motiva al protagonista a ingresar al campo, en un momento clave del desarrollo narrativo.

Raúl Jiménez en celebración con la Selección Mexicana | MEXSPORT
Raúl Jiménez en celebración con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Participación de figuras del futbol mexicano

El filme también cuenta con la presencia de Jorge Campos, quien tiene una participación breve, al igual que Jaime Lozano, que dentro de la historia apoya al protagonista para superar los obstáculos relacionados con su condición y potenciar su talento bajo los tres postes.

Otro de los nombres vinculados al proyecto es Duilio Davino, actual director de Selecciones Nacionales, quien aparece en algunas imágenes dentro de la película correspondientes a su etapa como directivo de Rayados de Monterrey.

Raúl Jiménez en el partido de la Selección Mexicana contra Bélgica | MEXSPORT
Raúl Jiménez en el partido de la Selección Mexicana contra Bélgica | MEXSPORT

El propio Duilio Davino explicó que el proyecto surgió durante la pandemia, cuando Joaquín Beltrán le presentó la iniciativa con la intención de respaldar al cine mexicano. La producción contó con el apoyo de distintas figuras del futbol y organizaciones vinculadas al deporte.

Además, el directivo destacó que se trata de una película hecha en México, con un enfoque en valores y en una historia de superación, en la que un portero con autismo logra abrirse paso en el futbol profesional, en un contexto cercano al entorno de la Selección Mexicana.

Raúl Jiménez llegando a Craven Cottage | X: @FulhamFC
Raúl Jiménez llegando a Craven Cottage | X: @FulhamFC
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