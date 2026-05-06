¿Quién autorizó a Toluca usar a sus seleccionados para la Semifinal de Concacaf?

Que Alexis Vega y Jesús Gallardo jugaran con Toluca en Concacaf y faltaran a la bienvenida de la concentración mundialista mexicana, fue aprobado por FMF con la venia de Selecciones por el bien de nuestro futbol, pero fue frenado por el Vasco Aguirre ante la amenaza y queja de Chivas.

HUBO LUZ VERDE ‘POR MÉXICO’

Los Diablos Rojos pidieron permiso para tener a sus futbolistas en el juego y que reportaran al CAR más tarde, en la noche, y desde la Federacion Mexicana de Futbol recibieron luz verde, según pudo confirmar RÉCORD a través de distintas fuentes.

El argumento que entendió la FMF y que aprobó Selecciones es que “era por el futbol mexicano”, pues pelean un lugar para nuestro país en el Mundial de Clubes, y que llegarían el mismo día, pero cerca de medianoche, por lo que se perderían solo la cena.

Alexis Vega y Jesús Gallardo | IMAGO7

PARA EVITAR PROBLEMAS, EL VASCO LO PARÓ

Sin embargo, que se destapara en medios un día antes, alertó a los demás clubes, entre los que hubo muchos inconformes y uno que hizo pública la amenaza de no prestar futbolistas a Selección: Chivas a través de un posteo de Amaury Vergara.

Ante el reclamo, al interior de la FMF fue el Vasco Aguirre en acuerdo con Duilio Davino de hablar con Ivar Sisniega, presidente, y Mikel Arriola, Alto Comisionado, para frenar el permiso especial, lo que aceptaron.

Vasco Aguirre en un partido de la Selección Mexicana | MexSport

Y AQUÍ NO PASÓ NADA

Retirarle la cesión extraordinaria a los Diablos Rojos frenaría las quejas y así lo comunicaron por la mañana, que debían reportar todos los convocados hoy a las 20:00 o se bajarían de la lista mundialista.