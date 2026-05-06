Seleccionados de Chivas reportaron en Verde Valle en medio de tensión con el Tri

La novela continúa. Poco más de un mes falta para que inicie la Copa del Mundo 2026 y el ambiente al interior de la Selección Mexicana se ha llenado de tensión, confusión y polémica. Y en medio de este ambiente de suspenso e incertidumbre, los jugadores de Chivas convocados por Javier Aguirre reportaron con su club en Verde Valle a pesar de la amenaza de que pueden perderse el torneo de la FIFA.

Todo empezó a partir de los videos en los cuales se vieron a Jesús Gallardo y Alexis Vega en el entrenamiento de Toluca previo al partido de vuelta de la Semifinal de la Copa de Campeones Concacaf. A partir de esto surgieron rumores de que los Diablos recibieron permiso especial para participar en dicho compromiso, a pesar de que la concentración del Tri -de los jugadores que militan en la Liga MX- comenzará este miércoles 6 de mayo.

Alexis Vega y Jesús Gallardo | IMAGO7

Ante esta situación, y sin ninguna confirmación oficial por parte del Tri o de Toluca, Amaury Vergara se manifestó en redes sociales. "Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club", escribió el dueño del Rebaño en sus redes sociales, algo que sus jugadores cumplieron.

Jugadores de Chivas se presentaron en Verde Valle

En ese contexto, esta mañana cuatro de los cinco futbolistas rojiblancos que fueron incluidos en la lista del 'Vasco' se presentaron en las instalaciones de Verde Valle. Armando 'Hormiga' González, Roberto 'Piojo' Alvarado, Luis Romo y Raúl 'Tala' Rangel llegaron por su cuenta a la sede de entrenamiento rojiblanco, en seguimiento a la solicitud de Vergara Zatarain.

El único que no llegó a las instalaciones de Chivas fue Brian Gutiérrez. Según los reportes, el mediocampista mexicoestadounidense aprovechó los días de descanso para viajar a Estados Unidos con su familia y se preparaba para viajar este miércoles a Ciudad de México. Sin embargo, ahora está esperando indiciaciones por parte de la directiva rojiblanca.

Armando 'Hormiga' González con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Con esta asistencia a Verde Valle, los futbolistas del Rebaño se arriesgan a quedarse fuera del Mundial 2026, ya que por la mañana la Selección Mexicana aseguró que "todos los jugadores deberán reportarse en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México. Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo".

Al final, en caso de que se resuelva el conflicto entre Chivas y el Tri, los jugadores podrán tomar un avión de Guadalajara a Ciudad de México y cumplir con su obligación de reportar. Los vuelos entre ambas ciudades salen con relativa frecuencia y tienen una duración promedio de hora y media, por lo que sin problema pueden llegar al Centro de Alto Rendimiento esta noche,.

¿Qué pasará con los otros seleccionados?

Hasta ahora, Amaury Vergara fue el único directivo que se manifestó por la polémica con Toluca. Sin embargo, algunos reportes señalan que Cruz Azul y Pumas analizan pedir la reincorporación de Erik Lira y Guillermo Martínez, respectivamente, mientras que de parte de América se dice que Israel Reyes sí tiene contemplado reportar con normalidad con el Tri.