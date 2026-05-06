Selección Mexicana responde y ‘amenaza’ a jugadores con no ir al Mundial si no concentran este miércoles

El caos se apodera del Tri. A 36 días de que inicie la Copa del Mundo 2026, la polémica y la confusión llegaron a la concentración de la Selección Mexicana, que iniciará concentración este miércoles 6 de mayo con los jugadores de la Liga MX. Fue un acuerdo que se tomó con los clubes desde inicios de año, pero que en días recientes generó controversia por distintos motivos, pero con el mismo club involucrado: Toluca.

La ausencia de Marcel Ruiz de la convocatoria de Javier Aguirre causó un impacto grande a nivel mediático y más aún lo hizo el rumor de que todavía puede ir al Mundial 2026, pues significaría que los Diablos tuvieron "ventaja" en la Liguilla del Clausura 2026. Por si fuera poco, esta semana circuló la versión de que Jesús Gallardo y Alexis Vega recibieron permiso para jugar la Semifinal de vuelta de la Copa de Campeones Concacaf.

Armando 'Hormiga' González con la Selección Mexicana | IMAGO 7

En videos que circularon en redes sociales, se vio a los dos jugadores entrenar con el equipo escarlata, situación que generó molestia inmediata, principalmente en Chivas, el club más perjudicado en la Fiesta Grande de la Liga MX por ceder a cinco futbolistas. Incluso Amaury Vergara aseguró que le pidió a sus convocados regresar a la concentración del Rebaño, lo que añadió más tensión al asunto.

Selección Mexicana responde y lanza amenaza

En medio de este caos de versiones y declaraciones, el Tri dio una postura la mañana de este miércoles 6 de mayo y reiteró que los jugadores elegidos por el 'Vasco' deben presentarse en el Centro del Alto Rendimiento (CAR). "Como se publicó el pasado martes 28 de abril de 2026, la concentración de la Selección Nacional de México para los tres partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia, y la Copa del Mundo, iniciará este miércoles 6 de mayo a las 20 horas con los 20 jugadores de la LIGA MX convocados por el director técnico Javier Aguirre".

El comunicado fue breve, pero finalizó con una clara amenaza, que bien puede aplicar tanto Toluca como Chivas, pero que va dirigida a todos los clubes y futbolistas involucrados. "Todos los jugadores deberán reportarse en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México. Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo", dice el texto.

Alexis Vega y Jesús Gallardo | IMAGO7

Clubes de Liga MX, sin postura clara

Hasta el momento, no hay declaraciones oficiales por parte de los equipos que participan en la Liguilla del Clausura 2026 y que cedieron jugadores a la Selección Mexicana. Solo Chivas compartió en sus redes sociales el tuit de Amaury Vergara, en el cual externó su molestia por el incumplimiento de los acuerdos que se tomaron en la Asamblea de Dueños.

"Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club", fue lo que escribió el dueño del conjunto rojiblanco. Al momento de la publicación de esta nota, no había una nueva postura con referencia al comunicado del Tri.