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Futbol

Amaury Vergara se siente traicionado; apoyó a Selección y no se respetaron acuerdos

Amaury Vergara en un partido de Chivas en la Liga MX | MEXSPORT
Amaury Vergara en un partido de Chivas en la Liga MX | MEXSPORT
René Tovar
René Tovar 07:14 - 06 mayo 2026
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La molestia del dueño de Chivas no tardó luego de conocerse el permiso especial que recibió Toluca

Amaury Vergara se siente "traicionado". La molestia del dueño de las Chivas no se hizo esperar después de que el Toluca recibió un permiso especial para que los jugadores del equipo, Alexis Vega y Jesús Gallardo, puedan jugar el partido de vuelta de la Liga de Campeones de la Concacaf esta noche frente al LAFC de la MLS.

​"Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club", exigió el propietario rojiblanco en la plataforma 'X', abriendo prácticamente la batalla contra la Selección de México, para algunos de manera justificada.

Amaury Vergara en un partido de Chivas en la Liga MX | IMAGO 7
Amaury Vergara en un partido de Chivas en la Liga MX | IMAGO 7

​De acuerdo a fuentes allegadas a la dirigencia del Rebaño Sagrado, ya hubo comunicación con sus jugadores. Según la fuente, todos están convencidos de reportarse con el Guadalajara, pues están dispuestos a acatar las órdenes de Vergara.

​Según el informante, Amaury estalló porque, además de lo que considera "injusto", presuntamente le dieron largas para explicarle la decisión del permiso para los Diablos Rojos. Incluso se presume que le respondían "ahorita te regresamos la llamada", lo que también desencadenó la reacción fuerte y pensada del empresario mexicano.

También se le suma que apareció Duilio Davino en una premier de cine donde no quiso hablar del tema de las concesiones al Toluca.

Armando 'Hormiga' González y Roberto Alvarado con Chivas en la Liga MX | MEXSPORT
Armando 'Hormiga' González y Roberto Alvarado con Chivas en la Liga MX | MEXSPORT

​Curiosamente, Chivas cumple, el jueves, 120 años de fundación y los tapatíos quieren hacer valer el respeto a las decisiones que se tomaron en la Asamblea de Dueños, donde todos estuvieron de acuerdo en sacrificar a sus equipos para apoyar a la Selección Nacional, incluido Chivas, que sabía que iba a ser el equipo más perjudicado por dos razones:

  • ​Le quitarían a sus jugadores.

  • ​No tiene ayuda del reglamento, que en el caso de equipos con jugadores no formados en México, tienen la oportunidad de jugar hasta con nueve en el campo de juego.

​Será muy interesante lo que pase en las próximas horas, donde Selecciones Nacionales debería dar una postura correcta en relación a este permiso que tiene molestos no solo a un equipo, sino a varios; incluso, en un caso se consideró como una "mamada" la determinación en la Selección Nacional. (Con información de Karen Peña)

Alexis Vega y Jesús Gallardo | IMAGO7
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