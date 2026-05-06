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Futbol

Rubens Sambueza revela el motivo por el cual no jugó el Mundial de Brasil 2014 con México

Rubens Sambueza con América | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 18:40 - 05 mayo 2026
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El exjugador de América deseaba representar al Tri en un Mundial,

La historia de la Selección Mexicana en las Copas del Mundo está llena de episodios de "lo que pudo ser", y uno de los más intrigantes ha salido a la luz más de una década después. Rubens Sambueza, referente histórico del Club América, confesó recientemente qué tan cerca estuvo de vestir la camiseta del Tri en el Mundial de Brasil 2014 bajo el mando de Miguel Herrera.

Rubens Sambueza con América | IMAGO7

Pese a ser uno de los jugadores más determinantes de la Liga MX en aquel momento y contar con la total confianza del "Piojo", un obstáculo burocrático impidió que el volante zurdo se sumara a la expedición mexicana en tierras sudamericanas.

MIGUEL HERRERA QUERÍA LLEVAR A SAMBUEZA AL MUNDIAÑ

Tras el convulso proceso eliminatorio que obligó a México a jugar el repechaje contra Nueva Zelanda, Miguel Herrera asumió la dirección técnica con una base sólida de jugadores del América y León. En los planes del estratega figuraba el nombre de Sambueza, quien ya se había naturalizado mexicano.

Sin embargo, el reglamento de la FIFA de aquella época era mucho más estricto que el actual. "Sambu" reveló que su participación con la Selección Argentina Sub-17 en años previos fue el factor que truncó su sueño mundialista con México.

"Lamentablemente no pude asistir al Mundial en Brasil 2014 porque no podía ser elegido. Había jugado en las juveniles de Argentina y todavía no estaba el nuevo artículo y la reglamentación como para poder jugar ya que era naturalizado mexicano", confesó el exjugador.
Rubens Sambueza con América | IMAGO7

DESEABA JUGAR PARA EL TRI

Sambueza comparó su situación con casos actuales, como el de Rogelio Funes Mori, quien pudo representar a México en Qatar 2022 gracias a las modificaciones en los estatutos de la FIFA. El famoso One Time Switch permite hoy a los futbolistas cambiar de federación bajo ciertas condiciones, incluso si ya tuvieron actividad en categorías menores o partidos específicos con su país de origen.

"Después eso cambió, por eso Funes Mori pudo jugar un Mundial con México, pero yo lamentablemente no pude. Me quedé con muchísimas ganas, ya que Miguel Herrera me había dicho que tenía muchísimas chances de asistir", señaló con nostalgia.
Rubens Sambueza con América | IMAGO7

En 2014, Rubens Sambueza atravesaba el mejor momento de su carrera, siendo el motor ofensivo de unas Águilas del América sumamente competitivas. Su dinámica, visión de campo y carácter habrían aportado una variante distinta al esquema de Herrera, que finalmente se quedó en la orilla de los Cuartos de Final tras la dolorosa eliminación ante Países Bajos.

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