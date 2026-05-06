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Beisbol

Estrella de Grandes Ligas fuera en tiempo indefinido por lesión

Tarik Skubal previo a su lesión | AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 18:47 - 05 mayo 2026
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Tarik Skubal sufrió una lesión en el codo por lo que tendrá que ser intervenido

Pésimas noticias para el equipo de los Tigers de Detroit, su lanzador estrella, el estadounidense, Tarik Skubalm, sufrió una lesión en su codo derecho luego de lanzar siete entradas en la derrota 4-3 ante los Atlanta Braves, situación que resultó ser más grave de lo esperado.

Tarik Skubal, lanzador de los Tigres de Detroit | AP

¿Qué le pasó a Tarik Skubalm? 

Durante la parte alta de la séptima entrada en el juego del miércoles entre los Bravos y los Tigres, el zurdo, Tarik Skubalm se paró en el montículo para abrir con su novena. Desafortunadamente, tras un lanzamiento este se llevó las manos al hombro, situación que alarmó al equipo.

Skubalm terminó el inning y fue directo a la revisión médica, pues los gestos de dolor no parecían dar buen indicio. Finalmente tras dos días de pruebas, el manager de los Tigres,  A.J. Hinch, confirmó que su lanzador tendrá que entrar a cirugía para limpiar el codo de su brazo izquierdo para extraer residuos de tejidos.

Tarik Skubal en el juego contra los Bravos de Atlanta | AP

Pese a la confirmación de la lesión, Hinch también confesó que la operación no podrá ser inmediata, pues el equipo buscará una ‘segunda opinión’, por ende, Skubalm no fue considerado para la serie con los Boston Red Sox ni ninguna oro al menos en los siguientes tres meses.

Tras el anunció oficial del manager y el equipo, el mismo pitcher salió a dar un par de decoraciones sobre la lesión, asegurando que aunque llegó a sentir mejoras durante el fin de semana, la situación no terminó por desaparecer, razón por la cual prefiere no arriesgarlo.

Estuve lidiando con algunas cosas, pero iba mejorando y me sentía mejor. El domingo sentí algo distinto, hablamos con los médicos, A.J., tratando de entender qué pasaba y no me sentía bien para lanzar”, declaró en conferencia de prensa. 
Tarik Skubal sufre lesión en juego de la MLB | AP

¿Cuándo podrá volver Tarik Skubalm?

Con la confirmación de la lesión y su tiempo indefinido de espera por una segunda opinión, todo parece indicar que el estadounidense podría volver al diamante a finales del mes de junio o incluso hasta el mes de julio, cerca del All Star Game 2026.

Es algo con lo que he lidiado toda la temporada. Siendo honesto, es bueno tener una respuesta”, concluyó el jugador tras su conferencia de prensa. 
Tarik Skubal tras lesionarse | AP
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