VIDEO: Avioneta se desploma en zona residencial; hay muertos y heridos

Momentos de pánico se vivieron el pasado lunes en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil, luego de que una avioneta se desplomara sobre un edificio residencial ubicado en una zona densamente poblada, provocando la muerte de dos personas y dejando al menos tres heridos graves, de acuerdo con información confirmada por cuerpos de emergencia brasileños.

La aeronave terminó impactándose contra la parte superior de un inmueble de tres niveles antes de caer sobre el área de estacionamiento, generando una fuerte movilización de bomberos, paramédicos y autoridades locales que rápidamente acordonaron la zona para evitar mayores riesgos entre los habitantes.

Hasta el momento se desconocen las fallas de la avioneta que se impactó contra un edificio / Especial

Piloto y copiloto murieron en el lugar

Las autoridades confirmaron que el piloto, de 34 años, y el copiloto, de 36 años, fallecieron tras el fuerte impacto de la aeronave contra el edificio residencial. En tanto, tres pasajeros lograron sobrevivir al accidente, aunque fueron trasladados de emergencia a hospitales cercanos debido a las graves lesiones que presentaban.

Entre los sobrevivientes se encuentran: Un hombre de 50 años

Un joven de 25 años, hijo del pasajero anterior

Una persona de 53 años

El Cuerpo de Bomberos de Minas Gerais informó que, pese a la magnitud del accidente, ninguna persona que se encontraba dentro del edificio resultó lesionada, además de que una inspección preliminar descartó riesgo inmediato de colapso en la estructura.

La aeronave se desplomó sobre un edificio de una zona residencial de Brasil / Especial

Videos captaron los segundos previos al impacto

Imágenes difundidas por medios brasileños y grabadas desde un helicóptero muestran los momentos previos al accidente. En los videos se observa cómo la avioneta pierde altitud mientras sobrevuela la ciudad y posteriormente gira hacia la izquierda aparentemente intentando evitar edificios más altos antes de terminar impactándose contra el inmueble.

Según reportes preliminares, la aeronave chocó directamente contra la zona de escaleras del edificio, situación que evitó una tragedia aún mayor dentro de los departamentos.

“Si hubiera impactado los laterales del edificio, podría haber alcanzado departamentos habitados”, señaló un oficial de bomberos citado por medios brasileños.

Ninguna persona dentro del edificio salió herida de gravedad y no hay riesgo de colapso de la construcción / Especial

Bomberos evacuaron a residentes

Tras el accidente, equipos de rescate evacuaron de inmediato a los habitantes del edificio mientras se realizaban inspecciones estructurales y labores para controlar posibles riesgos derivados del combustible derramado y los restos de la aeronave.

La zona permaneció acordonada durante varias horas, mientras especialistas en aviación y autoridades locales iniciaban las investigaciones correspondientes para determinar qué provocó que la avioneta perdiera el control en plena zona urbana.

Piloto y copiloto fallecieron, mientras los tres tripulantes salieron con heridas no tan graves / Especial

Investigan causas del accidente

Hasta el momento, las autoridades brasileñas no han revelado las posibles causas del siniestro, aunque ya se abrió una investigación oficial para esclarecer si existió una falla mecánica, un error humano o alguna condición climática que provocara la caída de la aeronave.

El accidente ha generado conmoción en Brasil debido a que ocurrió en una zona habitacional altamente transitada, donde el impacto pudo haber provocado una tragedia todavía mayor.