“Como Nadal, Federer y Djokovic”: Luis Enrique calienta el PSG vs Bayern en Champions

A unas horas de que arranque el duelo entre el Paris Saint-Germain y Bayern Múnich, correspondiente a la Vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League, no solo los hinchas de ambos equipos muestran su emoción por el nuevo choque, pues los propios jugadores y cuerpo técnico esperan con ansias la segunda parte de la rivalidad.

Uno de los primeros en pronunciarse al respecto fue el estratega español del equipo de la Ligue 1, Luis Enrique. El entrenador y actual campeón de Europa apareció en rueda de prensa para dar un preámbulo del partido, dejando más que elogios para su equipo y el rival.

Luis Enrique en Anfield l AP

¿Qué dijo Luis Enrique?

Fiel a su estilo honesto y directo, Luis Enrique habló sobre la calidad de ambos planteles, el cual se vio reflejado en la cancha del Parque de los Príncipes durante el juego de Ida, usando como referencia una rivalidad histórica en el mundo del deporte, la de los tenistas Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic.

Necesitaremos ser más competitivos que nunca. Me acordaba de las palabras que escuché a Rafa Nadal, quien dijo que la rivalidad entre Federer y Djokovic fue una motivación para él porque eran rivales al mismo nivel o mejor. Admiro al Bayern, juegan bien al fútbol, y eso me motiva para que nosotros demos nuestro mejor nivel”, confesó Luis Enrique.

Bayern Múnich tras eliminar al Real Madrid en Champions I AP

Altas expectativas

El míster también fue cuestionado sobre el recinto que es el Allianz Arena, pues no es un recinto cualquiera, ya que en el 2015 logró su pase a la final de Champions cuando dirigió al Barcelona en ese recinto, además que solo un año antes ahí se coronó campeón con el propio PSG.

Claro que tenemos grandes recuerdos aquí. Volver a Múnich siempre es un placer porque recordamos lo que vivimos el año pasado y, si vamos más atrás, cuando era entrenador del Barcelona, el año que fuimos campeones, jugamos las semifinales contra el Bayern, jugamos la vuelta aquí y fuimos a la final”, añadió.

Senny Mayulu y Joshua Kimmich en el partido de PSG contra Bayern Munich en la Champions League | AP

Finalmente, el español aseguró que el nivel que se verá dentro del terreno de juego podría ser uno de alto nivel, incluso mayor al visto en el juego de ida, ya que ambos planteles van a salir con el mismo objetivo.

Creo que será un partido al más alto nivel, entre dos de los mejores equipos de Europa, que quieren llegar a la final de la Champions League. Es un escenario apasionante para ambos. Hay circunstancias del partido que podrían cambiar eso si un equipo se va abajo y tiene la necesidad de cambiar y buscar la victoria”, concluyó.