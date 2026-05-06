Casa Blanca usa IA para burlarse del 5 de mayo con imagen de líderes demócratas

La Casa Blanca generó controversia este 5 de mayo de 2026 tras difundir en redes sociales una imagen creada con inteligencia artificial en la que se burla de líderes demócratas y hace referencia a los inmigrantes, en el marco de la conmemoración del Cinco de Mayo.

Casa Blanca desata polémica al burlarse del 5 de mayo / iStock

¿Qué publicó la Casa Blanca por el 5 de mayo?

A través de su cuenta oficial en X, la Casa Blanca compartió una imagen donde aparecen Hakeem Jeffries y Chuck Schumer, líderes demócratas en el Congreso, caracterizados con sombreros mexicanos y bebidas, frente a un escenario que simula la frontera entre México y Estados Unidos.

En la ilustración destaca un cartel con la frase “amo a los inmigrantes ilegales”, lo que fue interpretado como una burla en el contexto del debate migratorio en ese país.

El mensaje que acompañó la publicación fue: “Feliz Cinco de Mayo a todos los que lo celebran”.

La imagen compartida en X incluye elementos como sombreros, cactus y bebidas, considerados estereotipos de la cultura mexicana. / X: @WhiteHouse

Uso de estereotipos y contexto político

La imagen incluye elementos considerados estereotípicos de la cultura mexicana, como sombreros, margaritas, totopos y cactus, lo que generó críticas por su tono.

La publicación ocurre en medio de un entorno político marcado por tensiones entre republicanos y demócratas, especialmente en temas de migración, donde la administración del presidente Donald Trump ha endurecido sus políticas.

Además, no es la primera vez que se utilizan contenidos manipulados con IA para atacar a opositores políticos, incluyendo videos y audios alterados en disputas recientes.

Respuesta de Chuck Schumer

El senador Chuck Schumer respondió también en X con una imagen editada donde aparece Donald Trump junto a Jeffrey Epstein, ambos con sombreros similares, acompañada del mensaje: “¡Feliz Cinco de Mayo!”.

El senador Chuck Schumer respondió con otra imagen editada, elevando la tensión en redes sociales. / @SenSchumer

¿Por qué el 5 de mayo es relevante en Estados Unidos?

El Cinco de Mayo conmemora la victoria mexicana en la Batalla de Puebla de 1862 y en Estados Unidos se asocia con la celebración de la cultura y herencia mexicano-estadounidense, aunque no es un día festivo oficial en ninguno de los dos países.