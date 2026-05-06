Figura de los Pumas advierte: "al América no lo puedes dar por muerto"

La serie entre América y Pumas en la fiesta grande continúa generando debate, luego de que Joaquín Beltrán, referente universitario, advirtiera que no se puede descartar a las Águilas pese al desarrollo del primer partido.

Protocolo de inicio del partido de Ida entre Pumas y América | Imago7

Tras el duelo de ida de los Cuartos de Final, en el que Pumas dejó escapar una ventaja de dos goles, Beltrán consideró que el equipo auriazul mostró mejores momentos futbolísticos durante lapsos del partido, aunque señaló fallas de concentración que le costaron a los auriazules.

“Pumas fue mejor en el partido, un buen rato, pero no te puedes desconcentrar de esa manera, los dos penales fueron marcados de manera correcta y creo que Pumas le dejó la puerta abierta al América”, dijo Beltrán.

En la misma línea, el exdefensor se refirió a la polémica por una posible alineación indebida del conjunto azulcrema, restando peso al tema y enfocándose en lo que debe resolverse en Ciudad Universitaria.

Pumas y América empatan 3-3, en la Ida de Cuartos. l IMAGO7

“La comisión disciplinaria tomó la decisión de solo dejarlo en una multa; son situaciones que se deben tomar en cuenta y se debe aplicar el reglamento. En Ciudad Universitaria van a jugar 11 contra 11; Pumas está jugando mejor, pero al América no lo puedes dar por muerto”, enfatizó el excapitán auriazul.

Duilio Davino se niega a hablar de Alexis Vega y Jesús Gallardo

En la presentación de la película “Un portero muy improbable”, Duilio Davino estuvo presente y habló sobre el tema de inclusión que aborda la producción, así como del papel que juega el futbol mexicano como un apoyo importante en este ámbito.

De igual manera, fue cuestionado sobre la posible incorporación de Alexis Vega y Jesús Gallardo con Toluca para el juego de Concachampions, luego de que ambos jugadores se concentraran con la selección; sin embargo, evitó profundizar en el tema y dejó claro que su participación se limitaría a la película.

Duilio Davino en conferencia de prensa l Gina