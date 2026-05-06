Caso Stephanie Vaquer: Cuatrero es declarado culpable y espera sentencia

El caso que involucra al luchador mexicano Rogelio ‘N’, mejor conocido como Cuatrero, dio un giro definitivo luego de que fuera declarado culpable por violencia familiar y tentativa de feminicidio en contra de su ex pareja, la luchadora de WWE, Stephanie Vaquer. La resolución marca un momento determinante dentro de un proceso que ha generado impacto tanto en la lucha libre como en la opinión pública.

La información fue dada a conocer por el periodista Antonio Nieto, quien a través de sus redes sociales confirmó que ya existe una sentencia condenatoria en contra del luchador. Sin embargo, será hasta el próximo martes cuando se dé a conocer la pena que deberá cumplir tras ser encontrado culpable.

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Un proceso que se extendió por más de dos años

El caso se remonta al 11 de marzo de 2023, cuando Rogelio ‘N’ fue detenido en Aguascalientes tras una función de lucha libre. De acuerdo con las investigaciones, el luchador fue acusado de intentar estrangular a Stephanie Vaquer, lo que derivó en cargos por tentativa de feminicidio y violencia familiar.

Tras su detención, el luchador fue trasladado al Reclusorio Oriente, donde permaneció en prisión preventiva mientras avanzaban las investigaciones. Durante ese periodo, el caso comenzó a tomar relevancia mediática debido a la gravedad de las acusaciones.

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A lo largo del proceso, la Fiscalía de la Ciudad de México mantuvo la imputación en su contra, mientras que la defensa del luchador buscó diversas estrategias legales. El caso avanzó lentamente, pero sin detenerse, acumulando pruebas y testimonios clave.

¿Qué sigue tras el fallo contra Cuatrero?

En marzo de 2025, Cuatrero obtuvo su libertad, aunque el proceso judicial continuó en su contra. Durante ese periodo, el luchador reapareció públicamente e incluso expresó su intención de retomar su carrera profesional, asegurando que se mantuvo entrenando durante su tiempo en reclusión.

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Pese a estar en libertad, el juicio siguió su curso hasta llegar a este punto, donde finalmente fue declarado culpable. La resolución representa un paso clave dentro del sistema judicial, que ahora deberá determinar la sanción correspondiente.

Será el próximo martes 12 de mayo cuando se dé a conocer la sentencia que enfrentará el luchador, en un caso que ha trascendido el ámbito deportivo y que ha puesto nuevamente en discusión temas relacionados con la violencia de género dentro y fuera del deporte.