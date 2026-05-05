AAA: ¿Quiénes son los candidatos para ser Gerente General de la Caravana Estelar?

Si hay un producto dentro del Universo WWE que ha funcionado de buena manera, ese sin duda es el de AAA, dentro del cual las historias han logrado cautivar a la gran mayoría de los fanáticos.

Uno de los anuncios recientes mencionó que, tal y como sucede en las marcas principales Raw y SmackDown, AAA contará con un gerente general, el cual estará a cargo de las historias que se llevan a cabo en dicha empresa, al puro estilo de Adam Pearce en la marca roja o Nick Aldis en la marca azul.

JBL (derecha) sería uno de los candidatos a tomar el puesto | wwe.com

¿Quiénes son los candidatos?

Para empezar, son al menos un par de personas las que han levantado la mano para quedarse con ese lugar, pues su tiempo en escena podría aumentar al ser quien dirija todo el contenido realizado en la empresa mexicana.

Una de las que se ha propuesto como general manager de AAA es Chelsea Green, quien recientemente ha tenido menos apariciones en SmackDown, pero también ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente debido a una taquicardia supraventricular, la cual la mantendrá alejada por un tiempo del ring.

Chelsea Green podría ser la gerente general | WWE

El otro de los nombres que resalta en esta lista es JBL, quien incluso antes de que la venta de AAA a WWE se hiciera oficial ya tenía contacto con la empresa mexicana, por lo que no sería mala idea pensar en él como alguien que se encargue de todo el drama que ocurra semana con semana.

Nombres que podrían tomar el puesto

Sin duda alguna, alguien que podría tomar fuerzas próximamente como gerente general de la marca es Dorian Roldán, aunque se antoja complicado que se llegue a dar debido a que por ahora es parte del Ojo que todo lo ve, y seguramente estén buscando a alguien que sea imparcial en las rivalidades.

En cuanto al gusto del público, Pimpinela Escarlata ya ha sonado entre los comentarios de los fans para ser quien se quede con el puesto, pues la simpatía que tiene tanto dentro como fuera del cuadrilátero la pone como una candidata idónea, pero la decisión aún no es tomada.

Dorian Roldán en conferencia | MEXSPORT