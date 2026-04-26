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Lucha

AAA volverá a la CDMX el 23 de mayo y anunciará a su nuevo gerente general

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Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 07:10 - 26 abril 2026
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La empresa prepara un anuncio clave para su futuro durante su próximo evento en la capital

AAA confirmó su regreso a la Ciudad de México el próximo 23 de mayo, en un evento que no solo marcará su vuelta a la capital, sino también un momento importante en la estructura de la empresa.

Dom celebra tras ganar el Megacampeonato | AAA

AAA alista cambio clave en su directiva

Durante el anuncio, Marisela Peña reveló que será en esa misma función donde se dará a conocer al nuevo gerente general de AAA, una decisión que podría marcar el rumbo de la compañía en los próximos meses.

Aunque no se dieron más detalles sobre el perfil o posibles candidatos, la expectativa crece entre los aficionados, ya que se trata de una figura clave encargada de la operación y proyección de la empresa en una etapa donde "La Tres Veces Estelar" busca fortalecerse.

Grande Americano consolando a Pimpinela Escarlata | Captura de pantalla de AAA

El regreso a la capital también representa una oportunidad para reconectar con su base de seguidores en uno de sus mercados más importantes, en un show que promete ser relevante tanto dentro como fuera del ring.

Con este movimiento, AAA apunta a una nueva etapa, combinando espectáculo con decisiones estratégicas que podrían definir su futuro a corto y mediano plazo.

Grande Americano recibiendo la espada Rey de Reyes | Captura de Pantalla AAA
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