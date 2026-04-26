¡Lamentable! Aficionados de América pelean entre ellos después de la derrota ante Atlas

América perdió su último partido de torneo regular ante Atlas, con lo que se han desplazado hasta el octavo lugar y, por ende, serán rival de Pumas, equipo que terminó en lo más alto de la tabla después de vencer a Pachuca.

Sin embargo, eso no es la única noticia que ha dado de que hablar en este sábado 25 de abril, pues la derrota ha hecho enojar a muchos de los que se dieron cita en el nuevo Estadio Banorte para ver el partido.

Atlas venció al América l IMAGO7

Pelea entre fanáticos

A las afueras del Estadio Banorte se vivió un momento más que desafortunado, pues la violencia se ha vuelto a hacer presente en el futbol mexicano y a menos de 50 días del Mundial, aunque esta vez el problema ha sido mucho más extraño de lo que se esperaba.

Una multitud de aficionados de las Águilas del América se encontraban en estado de ebriedad en una de las explanadas del 'Coloso de Santa Úrsula', y aunque se desconoce la razón por la cual comenzó la bronca, se puede observar como los intentos de golpes van de un lado para otro, pero con otros fanáticos tratando de calmar el asunto.

Estadio Banorte, América vs Toluca | IMAGO7

A uno de los involucrados lo tratan de sacar del lugar para que no se lleve más golpes, ya que es quien se ve mayormente afectado por el alcohol; sin embargo sí alcanza a llevarse un golpe importante por parte de uno de los principales agresores; al momento se desconoce como terminó la bronca.

Atlas sorprende al América en el Banorte y define su camino en la Liguilla

Atlas firmó una victoria dramática al derrotar al América en el Estadio Azteca con un gol en los últimos instantes del partido, en un duelo donde los rojinegros resistieron los embates azulcremas y aprovecharon su oportunidad final. El encuentro también marcó el regreso de Henry Martín, además de un penal fallado por Raphael Veiga que pudo cambiar el rumbo del partido, pero fue detenido por Camilo Vargas.

América enfrentará a Pumas en la Liguilla | Imago7

A lo largo del compromiso, América dominó la posesión e intentó generar peligro constante, pero careció de contundencia frente al arco rival. Atlas, por su parte, tuvo pocas oportunidades, aunque se mantuvo ordenado defensivamente hasta encontrar el momento clave, cuando Alfonso González apareció al minuto 94 para marcar el gol del triunfo y desatar la celebración rojinegra.