América pierde, ante Atlas, y se enfrentarán a los Pumas en Liguilla

¡A lo Atlas! Los Rojinegros derrotaron a América en su propia casa en los últimos minutos del partido. El resultado dejó a los Azulcremas en octavo sitio y se enfrentarán al líder Pumas en los Cuartos de Final.

¿Cómo fue el partido?

El partido también marcó el regreso del capitán azulcrema, Henry Martín, quien volvió a la actividad con el conjunto americanista.

Al minuto 24, tras la revisión en el VAR, el árbitro señaló penal a favor del América por una mano de Víctor Ríos dentro del área. Un minuto después, Raphael Veiga cobró desde el manchón penal, pero su disparo fue contenido por el arquero colombiano Camilo Vargas, quien evitó la caída de su arco.

Atlas venció a América en la última jornada del torneo regular | Imago7

Con el paso del tiempo, América mantuvo la posesión e intentó generar peligro, pero no logró reflejar su dominio en el marcador.

Por su parte, Atlas tuvo pocas oportunidades de gol y no consiguió inquietar de manera constante a la defensa rival.

Atlas venció al América l IMAGO7

Para la segunda mitad, el técnico André Jardine realizó modificaciones y decidió sacar a Veiga, quien abandonó el campo entre abucheos; en su lugar ingresó Vinicius Lima.

Para el minuto 94, Alfonso González anotó y celebró en grande junto con sus compañeros.

Pumas | MEXSPORT

Serie ante Pumas