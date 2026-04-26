Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

América pierde, ante Atlas, y se enfrentarán a los Pumas en Liguilla

El volante americanista volvió a los entrenamientos de las Águilas, tras su lesión de ligamentos.
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 23:37 - 25 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Ponchito González propinó dura derrota a los Azulcremas

¡A lo Atlas! Los Rojinegros derrotaron a América en su propia casa en los últimos minutos del partido. El resultado dejó a los Azulcremas en octavo sitio y se enfrentarán al líder Pumas en los Cuartos de Final.

¿Cómo fue el partido?

El partido también marcó el regreso del capitán azulcrema, Henry Martín, quien volvió a la actividad con el conjunto americanista.

Al minuto 24, tras la revisión en el VAR, el árbitro señaló penal a favor del América por una mano de Víctor Ríos dentro del área. Un minuto después, Raphael Veiga cobró desde el manchón penal, pero su disparo fue contenido por el arquero colombiano Camilo Vargas, quien evitó la caída de su arco.

Atlas venció a América en la última jornada del torneo regular | Imago7

Con el paso del tiempo, América mantuvo la posesión e intentó generar peligro, pero no logró reflejar su dominio en el marcador.

Por su parte, Atlas tuvo pocas oportunidades de gol y no consiguió inquietar de manera constante a la defensa rival.

Atlas venció al América l IMAGO7

Para la segunda mitad, el técnico André Jardine realizó modificaciones y decidió sacar a Veiga, quien abandonó el campo entre abucheos; en su lugar ingresó Vinicius Lima.

Para el minuto 94, Alfonso González anotó y celebró en grande junto con sus compañeros.

Pumas | MEXSPORT

Serie ante Pumas

A pesar de la derrota, América aseguró su lugar en la liguilla. Ahora en los Cuartos de Final, el club de Coapa se medirá ante Pumas. Los Universitarios quedaron como líderes y cerrarán en CU.

Lo Último
01:09 Portada RÉCORD 26 de abril de 2026
01:09 ¡Lamentable! Aficionados de América pelean entre ellos después de la derrota ante Atlas
01:00 ¿Pedrada a Pumas? Gabriel Milito asegura que Chivas "merecía el liderato" del Clausura 2026
01:00 Mundial 2026: Croacia, todo lo que debes saber para la Copa del Mundo
00:33 Clásico Capitalino en Liguilla: Así fue la última vez que Pumas y América se enfrentaron en la 'Fiesta Grande'
00:30 A 46 Días del Mundial: En EU 1994, el Tri se llevó contra pronóstico el Grupo de la Muerte, con tres europeos
23:56 ¿Cuándo y dónde ver Torino vs Inter de la J34 de la Serie A?
23:37 América pierde, ante Atlas, y se enfrentarán a los Pumas en Liguilla
23:37 Clausura 2026: Liguilla al momento, eliminados y tabla general
23:12 'Loco' Abreu aconseja a Gilberto Mora disfrutar de la Copa del Mundo