André Jardine le mueve a su XI ante Atlas en la búsqueda de Liguilla

El América de André Jardine define su once inicial para enfrentar al Atlas con un objetivo claro, tener su lugar en la Liguilla.

Con un planteamiento 5-2-3, las Águilas apuestan por equilibrio defensivo y velocidad al frente en un duelo que puede marcar el rumbo del cierre de torneo.

En la portería, Rodolfo Cota será el encargado de resguardar el arco azulcrema.

Rodolfo Cota será titular en el Clásico Capitalino ante la baja de Luis Ángel Malagón | Imago7

La línea defensiva de cinco estará conformada por Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Miguel Vázquez y Christian Borja, buscando solidez ante los intentos ofensivos del conjunto rojinegro.

En el mediocampo, Rodrigo Dourado y Erick Sánchez tendrán la responsabilidad de recuperar balones y generar la transición hacia el ataque.

América vs León | IMAGO7

Más adelantados, Raphael Veiga comandará la creatividad, acompañado por Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez, quienes aportarán movilidad y peligro por las bandas.

Con este once titular, América sale a la cancha decidido a imponer condiciones y dar un paso firme rumbo a la fase final del campeonato.