Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

André Jardine le mueve a su XI ante Atlas en la búsqueda de Liguilla

André Jardine, entrenador del América | IMAGO7
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 20:34 - 25 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
André Jardine apuesta por una alineación ofensiva y equilibrada para asegurar el pase a la liguilla ante Atlas

El América de André Jardine define su once inicial para enfrentar al Atlas con un objetivo claro, tener su lugar en la Liguilla.

Con un planteamiento 5-2-3, las Águilas apuestan por equilibrio defensivo y velocidad al frente en un duelo que puede marcar el rumbo del cierre de torneo.

En la portería, Rodolfo Cota será el encargado de resguardar el arco azulcrema.

Rodolfo Cota será titular en el Clásico Capitalino ante la baja de Luis Ángel Malagón | Imago7

La línea defensiva de cinco estará conformada por Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Miguel Vázquez y Christian Borja, buscando solidez ante los intentos ofensivos del conjunto rojinegro.

En el mediocampo, Rodrigo Dourado y Erick Sánchez tendrán la responsabilidad de recuperar balones y generar la transición hacia el ataque.

América vs León | IMAGO7

Más adelantados, Raphael Veiga comandará la creatividad, acompañado por Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez, quienes aportarán movilidad y peligro por las bandas.

Con este once titular, América sale a la cancha decidido a imponer condiciones y dar un paso firme rumbo a la fase final del campeonato.

Alejandro Zendejas pateando un penal en el León contra América | MEXSPORT
Lo Último
22:25 Efraín Juárez sobre su renovación con Pumas: “disfrutaré todo momento que esté aquí”
22:17 Así aseguró Liguilla el América con 'ayuda de Chivas'
22:08 Katia Itzel García en nueva polémica: recibe insultos de la afición y no marca penalti ante Chivas
21:50 ¡Rugen en la cima! Pumas es líder del Clausura 2026
21:48 ¡ReUnión en CU! Afición de Pumas festeja con todo el liderato del equipo tras la victoria en Pachuca
21:30 Toluca golea al León con golazo incluido de Sebastián Córdova
21:20 Clausura 2026: Liguilla al momento, eliminados y tabla general
21:12 Show Time: San Diego derrota a Arizona 6-4 en el regreso de la MLB a México
21:11 ¡Pésimo cierre! Chivas no pasa del empate ante Xolos y pierde el liderato en la última jornada
20:44 Supernova 2026: hora, cartelera y dónde ver