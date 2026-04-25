Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Atlas Jornada 17 Clausura 2026?

América y Atlas se enfrentarán en un emocionante duelo correspondiente a la Liga MX del Clausura 2026. El encuentro está programado para el sábado 25 de abril de 2026 a las 21:00 horas. Ambos equipos buscarán sumar tres puntos importantes en este enfrentamiento que promete ser de alto nivel dentro del futbol mexicano.

El América llega a este encuentro con un buen momento, habiendo conseguido dos victorias consecutivas en la Liga MX: un triunfo por 3:2 ante León el 22 de abril y una victoria por 2:1 frente a Toluca el 19 de abril. Sin embargo, en competiciones internacionales sufrieron una derrota por 0:1 contra Nashville SC el 15 de abril en la Liga de Campeones de la CONCACAF, tras haber empatado 0:0 en el partido de ida el 8 de abril. Anteriormente, igualaron 1:1 con Cruz Azul el 12 de abril en la Liga MX.

Alejandro Zendejas pateando un penal en el León contra América | MEXSPORT

Por su parte, Atlas viene de empatar 0:0 con Tigres el 23 de abril y conseguir una importante victoria a domicilio por 0:1 ante Santos Laguna el 19 de abril. No obstante, el equipo rojinegro ha mostrado irregularidad, sumando dos empates sin goles y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, incluyendo un 2:0 ante León el 5 de abril y un 0:1 frente a Chivas Rayadas el 30 de marzo en un amistoso.

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al América, que ha dominado los últimos cinco enfrentamientos directos. En su último duelo, disputado el 25 de agosto de 2025, las Águilas se impusieron por 2:4 en casa de Atlas. Anteriormente, el 16 de marzo de 2025, CF America también venció a domicilio por 1:3. El 18 de septiembre de 2024, las Águilas golearon 3:0 en casa, mientras que el 10 de agosto de 2024 se impusieron por 2:1 en la Copa Leagues.

Atlas vs Tigres | IMAGO7

La goleada más contundente se produjo el 3 de marzo de 2024, cuando CF America aplastó a Atlas por 1:5 en calidad de visitante. Este dominio absoluto del equipo americanista, con cinco victorias consecutivas y 17 goles a favor por solo 5 en contra, establece un claro precedente para el próximo encuentro.

¿Cuándo y dónde ver América vs Atlas?

Fecha: Sábado 25 de marzo de 2026

Lugar: Estadio Azteca, Ciudad de México

Horario: 21:10 horas

Transmisión: TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5