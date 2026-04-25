Bernardo Silva entre el Barcelona y Real Madrid

El futuro de Bernardo Silva comienza a tomar protagonismo en el mercado europeo, luego de que se diera a conocer que el mediocampista dejará al Manchester City al finalizar la presente temporada. Su salida ha despertado el interés de dos gigantes de LaLiga: el FC Barcelona y el Real Madrid.

En los últimos días, el nombre del portugués ha sido vinculado con insistencia al Barcelona, club que desde hace tiempo sigue de cerca su situación. La dirección deportiva blaugrana vería en Silva a un futbolista ideal para reforzar su mediocampo, gracias a su versatilidad, técnica y experiencia al más alto nivel.

Bernardo Silva, jugador del Manchester City | AP

¿Llegará al Real Madrid?

Sin embargo, el panorama ha dado un giro inesperado. De acuerdo con el diario AS, el jugador también ha sido ofrecido al Real Madrid, lo que abre una nueva posibilidad en su futuro inmediato. El conjunto merengue analiza distintas opciones para fortalecer su plantilla y el nombre de Silva ha aparecido sobre la mesa.

Según el mismo medio, su representante, Jorge Mendes, habría acercado la posibilidad a la directiva madridista, lo que añade un componente estratégico a la operación. Mendes, conocido por su influencia en el mercado europeo, podría jugar un papel clave en el destino final del mediocampista.

Bernardo Silva grita el primer gol del partido | AP

Bernardo Silva podría despedirse con el título

A pesar de los rumores y negociaciones en curso, Bernardo Silva mantiene el foco en su presente con el Manchester City. El equipo dirigido por Pep Guardiola se encuentra inmerso en la pelea por el título de la Premier League, en una recta final cargada de tensión.

El principal rival en esta lucha es el Arsenal, con quien mantiene un duelo directo por la cima de la clasificación. Cada partido en las últimas jornadas será determinante, por lo que el enfoque del plantel citizen está completamente centrado en cerrar la temporada con un nuevo campeonato.

Jugadores de Manchester City en celebración en el partido ante Arsenal | AP

Silva ha sido una pieza clave en el esquema de Guardiola, aportando tanto en la creación como en la recuperación del balón. Su inteligencia táctica y capacidad para adaptarse a distintas posiciones lo convierten en uno de los jugadores más valiosos del equipo.