¡Una belleza! Pintan mural en homenaje a Gilberto Mora en Tijuana

En la ciudad de Tijuana, un nuevo mural ha comenzado a robar miradas y a convertirse en símbolo de identidad local. La obra rinde homenaje a Gilberto Mora, figura emergente de la Liga MX que hoy es vista como una fuente de inspiración para miles de mexicanos que diariamente cruzan la frontera en busca de mejores oportunidades.

Ubicado en una de las zonas más transitadas de la ciudad fronteriza, el mural no solo destaca por su calidad artística, sino por el mensaje que transmite. En una región marcada por el constante ir y venir hacia San Diego, la imagen de Mora representa perseverancia, esfuerzo y el sueño de trascender sin olvidar el origen.

Mural de Gilberto Mora l CAPTURA

¿Qué significado tiene?

El autor de la obra, Mode Orozco, explicó que su intención fue capturar el momento que vive el joven futbolista y proyectarlo como un ejemplo para la comunidad. “Gil Mora, yo creo que ahorita es el personaje, orgullo de toda la ciudad, deportivamente hablando, creo que inspira mucho”, señaló el artista al referirse al impacto que ha generado.

Orozco también destacó el arraigo local del jugador, subrayando la importancia de que su historia haya comenzado en Tijuana. “Sin duda es un orgullo para todos nosotros ver que se formó aquí, creo que este es el inicio de su carrera y esperemos en un futuro hablar de una leyenda mexicana”, agregó, enfatizando la conexión entre el mural y la identidad tijuanense.

Gilberto Mora, en festejo de gol, con Tijuana | IMAGO7

El mural ha comenzado a convertirse en punto de encuentro para aficionados y ciudadanos que se detienen a observar cada detalle de la obra. Colores vibrantes y una composición dinámica retratan no solo al futbolista, sino también el espíritu de lucha que caracteriza a la región fronteriza.

El símbolo en la frontera

Para muchos, la figura de Gilberto Mora simboliza la posibilidad de alcanzar el éxito a pesar de las adversidades. En una ciudad donde miles de personas cruzan diariamente la frontera, su historia resuena como un recordatorio de que los sueños pueden construirse con disciplina y determinación.

La obra también pone en valor el papel del arte urbano como vehículo de expresión social. En Tijuana, los murales han sido históricamente una forma de narrar historias locales, y este homenaje se suma a esa tradición que conecta a la comunidad con sus referentes contemporáneos.

Gilberto Mora, jugador mexicano, con los Xolos de Tijuana en el Clausura 2026 | IMAGO7