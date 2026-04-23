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Futbol

Sebastián Abreu descarta ofertas y pone a Xolos a un paso de la Liguilla

Sebastián Abreu en el partido de Tijuana contra Pachuca | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 17:15 - 23 abril 2026
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El ‘Loco’ tuvo propuestas de equipos importantes, pero decidió seguir apostando por el proyecto en Tijuana

Sebastián Abreu dejó claro que su etapa con Xolos de Tijuana no es pasajera. A pesar de haber recibido ofertas de otros clubes con fuerte carga emocional en su carrera, el técnico uruguayo optó por mantenerse firme en el proyecto fronterizo.

Después de conseguir un importante triunfo sobre Pachuca con marcador de 3 a 1, ya en conferencia de prensa el técnico uruguayo habló sobre su estancia en el equipo fronterizo.

Jorgealberto tuvo la visión y el atrevimiento de firmarme por dos años”, destacó Abreu, reconociendo la confianza que la directiva puso en él desde su llegada.

Prefirió estabilidad sobre el sentimiento

El ‘Loco’ no ocultó que las propuestas que recibió eran tentadoras, especialmente por el vínculo emocional que representaban.

Tuve posibilidades de dos clubes de sentimiento, pero entendí que me identifico con este proyecto. Estoy donde quiero estar
Sebastián Abreu festejando los goles de Tijuana | MEXSPORT

Xolos se juega la Liguilla en la última jornada

El cierre del torneo será clave para Tijuana. Xolos lucha por meterse a la Liguilla y tendrá una prueba de alto calibre: visitar a Chivas en el Estadio Akron.

Con el panorama actual de la tabla, una victoria podría catapultarlos hasta el sexto puesto, asegurando su lugar directo en la Liguilla.

Celebración de Tijuana tras gol de Diego Abreu ante Pachuca I IMAGO7

Compromiso total con el proyecto de Xolos

Más allá de lo sentimental, Abreu priorizó la continuidad y el crecimiento deportivo en Tijuana. Su decisión refleja una apuesta por consolidar una idea de juego y darle identidad al equipo en el largo plazo.

Con este respaldo, Xolos mantiene estabilidad en su banquillo y refuerza la confianza en un proceso que busca dar resultados sólidos en la Liga MX.

Josef Martínez tras anotar con Xolos ante Pachuca I IMAGO7
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