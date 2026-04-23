Xolos derrota a Pachuca con gol de Gilberto Mora en su regreso a la titularidad

Tijuana se aferró a sus opciones y logró un triunfo clave de 3-1 ante Pachuca en un partido lleno de intensidad, errores puntuales y momentos decisivos que marcaron el rumbo del encuentro. El equipo fronterizo hizo pesar su localía y, con una actuación insistente desde el inicio, consiguió tres puntos que lo mantienen con vida rumbo a la última jornada del Clausura 2026 de la Liga MX.

Xolos vs Pachuca Jornada 16 Clausura 2026 I IMAGO7

Xolos golpea primero y toma el control

Desde los primeros minutos, Xolos mostró intención ofensiva con llegadas constantes al arco defendido por Carlos Moreno. La presión alta provocó errores en la salida de los Tuzos, generando aproximaciones peligrosas como el disparo de Nacho Rivero al minuto 2 y otra acción clara al 15, cuando la defensa evitó el gol en la línea tras un mano a mano.

Pachuca intentó responder con aproximaciones esporádicas, pero la zaga de Tijuana se mantuvo atenta para neutralizar cualquier intento. Mientras tanto, el conjunto local insistía, incluso con un gol anulado por fuera de lugar que reflejaba su dominio territorial en el primer tramo del partido.

Gol de Gilberto Mora ante Pachuca I IMAGO7

La insistencia rindió frutos al minuto 30, cuando el silbante marcó penal tras una falta sobre Diego Abreu. Aunque Gilberto Mora falló en primera instancia desde los once pasos, el rebote le favoreció para empujar el balón y abrir el marcador. El gol encendió a los locales, que no bajaron el ritmo.

Minutos más tarde, al 37, apareció nuevamente Abreu con una jugada individual destacada: eludió a dos defensores y al portero para firmar un gol que amplió la ventaja y reflejó el momento del partido. Pachuca, por su parte, optó por bajar las revoluciones y cuidar la posesión antes del descanso.

Diego Abreu tras anotación I IMAGO7

¿Reacción tardía de Pachuca?

En la segunda mitad, los Tuzos buscaron ajustar y generar peligro, pero se toparon con un Tijuana ordenado y atento en defensa. Los intentos de media distancia, como los de Enner Valencia y el ‘Pocho’ Guzmán, no lograron inquietar de forma real a Toño Rodríguez.

El partido tomó un nuevo giro al minuto 80, cuando se señaló penal a favor de Tijuana tras una falta de Guzmán sobre Domingo Blanco. Josef Martínez no falló desde el punto de castigo y colocó el 3-0 que parecía sentenciar el encuentro.

Josef Martínez tras anotar con Xolos ante Pachuca I IMAGO7

Sin embargo, Pachuca encontró un tanto en el tiempo agregado. Al 90+6, el ‘Pocho’ Guzmán aprovechó una mala salida defensiva para descontar y maquillar el resultado. A pesar del gol, la reacción llegó demasiado tarde para cambiar el destino del partido.

Con el silbatazo final al 90+8, Tijuana selló una victoria que lo mantiene en la pelea por un lugar en la Liguilla. El cierre del torneo promete tensión, y Xolos llegará con opciones intactas a la última jornada del Clausura 2026, donde tendrán que ir al Estadio Chivas de Guadalajara para sellar su pase.