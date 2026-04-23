¡Polémica arbitral! Gato Ortiz expulsó a Marcel Ruiz en una jugada cuestionable

Ni el adiós del estadio El Encanto, ni la remontada de Mazatlán, ni la racha negativa de Toluca pudieron opacar a Marco Antonio 'Gato' Ortiz, en el partido de Jornada 16. El silbante se llevó todos los reflectores por un par de polémicas decisiones.

Pese a que no había mucho en juego en el partido de Jornada 16 de la Liga MX, los Cañoneros y Diablos Rojos tuvieron un partidazo que terminó con un triunfo en remontada del equipo local por marcador de 4-3, sin embargo, esto no hubiera pasado de no ser por la intervención del Gato.

Gato Ortiz | IMAGO7

Arbitraje polémico

Tras la primera hora de partido, Toluca había batallado un poco pero tenía la ventaja de 1-2 en el partido. Sin embargo, fue a partir de entonces que el partido cambió completamente pues el Gato decidió expulsar a Marcel Ruiz.

El seleccionado nacional, quien jugó su primer partido de titular desde su lesión, se barrió buscando quitarle el balón a Facundo Almada. Ruiz logró sacar el balón pero, en la acción residual de su barrida, terminó contactando el tobillo de su rival con la rodilla.

Pese a que el silbante de campo no sancionó la acción el encargado del VAR, Oscar Macías Romo, lo llamó para revisar la acción. Tras un par de minutos viendo la acción en el monitor, el Gato expulsó a Marcel por 'acción temeraria'.

El Gato Ortiz expulsó a Marcel Ruiz | IMAGO7

Más polémica

La polémica arbitral no se detuvo ahí pues, cinco minutos más tarde, el VAR llamó nuevamente al silbante a revisar un posible penal a favor de Mazatlán. Pese a que las repeticiones no mostraban una clara mano, el Gato decidió sancionar la pena máxima misma que los Cañoneros utilizaron para empatar el partido.

Criticas al silbante

Como era de esperarse, las críticas en contra del silbante no tardaron en llegar. Desde exábitros, hasta aficionados llamaron las decisiones del Gato 'un desastre' asegurando que cometió no sólo un error, sino que dos en contra de Toluca.

"lo del gato Ortiz es una burla", "Por eso no llevaron al Mundial", "Lamentable y vergonzoso arbitraje" fueron algunos de las críticas contra el silbante.