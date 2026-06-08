¡No tiene miedo! Los Spurs de Wembanyama buscan remontada histórica ante los Knicks en Nueva York

Menos de 48 horas después de fallar un tiro sobre la hora en el segundo juego, el cual habría vencido a los Knicks de Nueva York e igualado la serie, el pívot francés de 22 años afirmó que la presión no le molesta, pese a encarar el tercer partido con una desventaja de 2-0.

“De verdad no hay razón para pensarlo demasiado. Para esto estoy hecho”, comentó el domingo el francés, quien se está convirtiendo en el rostro de la liga. Wembanyama no ha sido el problema para los Spurs: lideró al equipo con 26 puntos en el primer encuentro y firmó 29 unidades en el segundo.

Victor Wembanyama l AP

Tras el doloroso fallo, su compañero Keldon Johnson respaldó totalmente a la estrella: “Tíralo otra vez. Él es nuestro hombre desde el primer día; es el motor en ataque y en defensa. No puedes encestar todos los tiros ganadores, pero no puedes encestar un tiro que no intentas. Vivimos con que Vic tome nuestro tiro para ganar”.

Urgencia en el vestidor

El plantel entrenó el domingo en el Madison Square Garden sabiendo que les espera un ambiente hostil este lunes por la noche. El base Stephon Castle, quien aseguró que su tobillo se siente mejor tras lesionarse el viernes, calificó como ganables los primeros dos juegos, pero reconoció el impacto de la situación:

Nuestro sentido de urgencia probablemente es el más alto de todos los playoffs. Es naturaleza humana salir así tras una derrota

Ningún equipo en la historia de la NBA ha ganado el título tras perder los dos primeros partidos de las finales en casa. No obstante, los Spurs no han ligado tres derrotas en toda la temporada.

Además, lucen un sólido récord de 6-3 como visitantes en esta postemporada, incluyendo el triunfo en el séptimo juego ante el campeón defensor, Oklahoma City.

Victor Wembanyama l AP

En contraste, los encendidos Knicks acumulan 13 victorias consecutivas. El base de Nueva York, Deuce McBride,“Saben que están contra la pared y van a tener que pelear. Vamos a estar listos para superar eso”, advirtió.