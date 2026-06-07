Donald Trump asistirá al Juego 3 de Las Finales NBA; habrá máxima seguridad en Nueva York

El Madison Square Garden se prepara para vivir una noche histórica cuando reciba el Juego 3 de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs. Sin embargo, el duelo no sólo estará marcado por la intensidad deportiva, sino también por la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien confirmó que asistirá al encuentro.

La visita del mandatario ha provocado un despliegue de seguridad sin precedentes para un partido de la NBA. Autoridades locales, el Servicio Secreto y el propio Madison Square Garden trabajan en conjunto para garantizar el desarrollo del evento, que será seguido por millones de aficionados alrededor del mundo.

Madison Square Garden | AP

Los Knicks regresarán a casa para disputar sus primeras Finales de la NBA en Nueva York desde 1999, con ventaja de 2-0 en la serie frente a los Spurs, lo que aumenta todavía más la expectativa alrededor del partido.

¿Qué medidas de seguridad habrá para el Juego 3?

La organización de los Knicks informó que todos los aficionados deberán pasar por controles de acceso similares a los de un aeropuerto. Además, se aplicará una política extraordinaria de "cero bolsas", incluso para artículos que normalmente estarían permitidos dentro del recinto.

Debido a estos procedimientos, el equipo recomendó a los asistentes llegar al menos dos horas antes del salto inicial para evitar largas filas y retrasos en el ingreso al Madison Square Garden.

Brunson comandó la victoria de los Knicks en el Juego 1 de la NBA Finals | AP

Las medidas también incluirán un importante operativo policial en los alrededores de la arena, posibles cierres de calles y una presencia reforzada de agentes de seguridad durante toda la jornada.

La visita de Trump también cambia los planes de los aficionados

La presencia del presidente estadounidense no sólo impactará a quienes asistirán al partido. Como parte del operativo de seguridad, fue cancelada la tradicional zona de convivencia y watch party que los Knicks tenían previsto realizar en las inmediaciones del Madison Square Garden.

Los Knicks celebran en la Final de la Conferencia de Este de la NBA | AP