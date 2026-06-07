Timothée Chalamet celebra la segunda victoria de los Knicks ante los Spurs: “Dos juegos más”

La fiebre por los Knicks sigue creciendo y uno de sus aficionados más famosos, Timothée Chalamet, no ocultó su emoción tras la dramática victoria de Nueva York por 105-104 sobre los Spurs de San Antonio en el Juego 2 de las Finales de la NBA.

Al término del encuentro, el actor fue captado celebrando junto a otros seguidores de los Knicks y lanzó un mensaje que rápidamente se volvió viral: "Two more to go!" ("Dos juegos más"), en referencia a las dos victorias que separan a Nueva York de su primer campeonato desde 1973.

Brunson comandó la victoria de los Knicks en el Juego 1 de la NBA Finals | AP

Los Knicks quedan a dos triunfos del campeonato

La escuadra neoyorquina logró salir de San Antonio con una ventaja de 2-0 en la serie tras imponerse en los dos primeros encuentros de las Finales. En el Juego 1 ganaron 105-95 y en el segundo encuentro repitieron la dosis con un apretado 105-104 para tomar el control de la eliminatoria.

La historia juega a favor de los Knicks. Ningún equipo en la historia de las Finales de la NBA ha logrado remontar una desventaja de 0-2 tras perder los dos primeros partidos en casa, una situación que ahora enfrentan los Spurs.

Además, Nueva York suma 13 victorias consecutivas en estos playoffs y se encuentra a solamente dos triunfos de romper una sequía de más de cinco décadas sin conquistar el trofeo Larry O'Brien.

Karl-Anthony Towns de los Knicks | AP

Los partidos que faltan en las Finales NBA 2026

Con la serie trasladándose a Nueva York, los Knicks tendrán la oportunidad de acercarse todavía más al campeonato frente a su afición en el Madison Square Garden.

Los encuentros restantes están programados de la siguiente manera:

Juego 3: Spurs vs. Knicks | 8 de junio | Madison Square Garden

Juego 4: Spurs vs. Knicks | 10 de junio | Madison Square Garden

Juego 5: Knicks vs. Spurs | 13 de junio | Frost Bank Center

Juego 6: Spurs vs. Knicks | 16 de junio | Madison Square Garden

Juego 7: Knicks vs. Spurs | 19 de junio | Frost Bank Center