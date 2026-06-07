Timothée Chalamet celebra la segunda victoria de los Knicks ante los Spurs: “Dos juegos más”
La fiebre por los Knicks sigue creciendo y uno de sus aficionados más famosos, Timothée Chalamet, no ocultó su emoción tras la dramática victoria de Nueva York por 105-104 sobre los Spurs de San Antonio en el Juego 2 de las Finales de la NBA.
Al término del encuentro, el actor fue captado celebrando junto a otros seguidores de los Knicks y lanzó un mensaje que rápidamente se volvió viral: "Two more to go!" ("Dos juegos más"), en referencia a las dos victorias que separan a Nueva York de su primer campeonato desde 1973.
Timothée Chalamet lo sabe: “dos juegos más”. 😍 Aficionados de los @nyknicks, ¿están ilusionados? 🧡💙 #NBAFinals pic.twitter.com/8Mm51eJZAz— NBA MÉXICO (@NBAMEX) June 7, 2026
Los Knicks quedan a dos triunfos del campeonato
La escuadra neoyorquina logró salir de San Antonio con una ventaja de 2-0 en la serie tras imponerse en los dos primeros encuentros de las Finales. En el Juego 1 ganaron 105-95 y en el segundo encuentro repitieron la dosis con un apretado 105-104 para tomar el control de la eliminatoria.
La historia juega a favor de los Knicks. Ningún equipo en la historia de las Finales de la NBA ha logrado remontar una desventaja de 0-2 tras perder los dos primeros partidos en casa, una situación que ahora enfrentan los Spurs.
Además, Nueva York suma 13 victorias consecutivas en estos playoffs y se encuentra a solamente dos triunfos de romper una sequía de más de cinco décadas sin conquistar el trofeo Larry O'Brien.
Los partidos que faltan en las Finales NBA 2026
Con la serie trasladándose a Nueva York, los Knicks tendrán la oportunidad de acercarse todavía más al campeonato frente a su afición en el Madison Square Garden.
Los encuentros restantes están programados de la siguiente manera:
Juego 3: Spurs vs. Knicks | 8 de junio | Madison Square Garden
Juego 4: Spurs vs. Knicks | 10 de junio | Madison Square Garden
Juego 5: Knicks vs. Spurs | 13 de junio | Frost Bank Center
Juego 6: Spurs vs. Knicks | 16 de junio | Madison Square Garden
Juego 7: Knicks vs. Spurs | 19 de junio | Frost Bank Center
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