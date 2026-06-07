Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Basquetbol

Timothée Chalamet celebra la segunda victoria de los Knicks ante los Spurs: “Dos juegos más”

Jalen Brunson celebra con Karl-Anthony Towns | AP CAPTURA DE PANTALLA DE X
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 19:35 - 06 junio 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El actor y reconocido aficionado de Nueva York celebró el triunfo en las Finales de la NBA; los Knicks están a dos victorias de conquistar el campeonato

La fiebre por los Knicks sigue creciendo y uno de sus aficionados más famosos, Timothée Chalamet, no ocultó su emoción tras la dramática victoria de Nueva York por 105-104 sobre los Spurs de San Antonio en el Juego 2 de las Finales de la NBA.

Al término del encuentro, el actor fue captado celebrando junto a otros seguidores de los Knicks y lanzó un mensaje que rápidamente se volvió viral: "Two more to go!" ("Dos juegos más"), en referencia a las dos victorias que separan a Nueva York de su primer campeonato desde 1973.

Brunson comandó la victoria de los Knicks en el Juego 1 de la NBA Finals | AP
Brunson comandó la victoria de los Knicks en el Juego 1 de la NBA Finals | AP

Los Knicks quedan a dos triunfos del campeonato

La escuadra neoyorquina logró salir de San Antonio con una ventaja de 2-0 en la serie tras imponerse en los dos primeros encuentros de las Finales. En el Juego 1 ganaron 105-95 y en el segundo encuentro repitieron la dosis con un apretado 105-104 para tomar el control de la eliminatoria.

La historia juega a favor de los Knicks. Ningún equipo en la historia de las Finales de la NBA ha logrado remontar una desventaja de 0-2 tras perder los dos primeros partidos en casa, una situación que ahora enfrentan los Spurs.

Además, Nueva York suma 13 victorias consecutivas en estos playoffs y se encuentra a solamente dos triunfos de romper una sequía de más de cinco décadas sin conquistar el trofeo Larry O'Brien.

Karl-Anthony Towns de los Knicks | AP

Los partidos que faltan en las Finales NBA 2026

Con la serie trasladándose a Nueva York, los Knicks tendrán la oportunidad de acercarse todavía más al campeonato frente a su afición en el Madison Square Garden.

Los encuentros restantes están programados de la siguiente manera:

  • Juego 3: Spurs vs. Knicks | 8 de junio | Madison Square Garden

  • Juego 4: Spurs vs. Knicks | 10 de junio | Madison Square Garden

  • Juego 5: Knicks vs. Spurs | 13 de junio | Frost Bank Center

  • Juego 6: Spurs vs. Knicks | 16 de junio | Madison Square Garden

  • Juego 7: Knicks vs. Spurs | 19 de junio | Frost Bank Center

Knicks vinieron de atrás ante los Spurs de San Antonio l AP
Lo Último
22:02 ¿Lloverá el día de la inauguración del Mundial 2026?
21:40 WhatsApp activa el modo Mundial 2026: así puedes seguir todos los partidos desde la app
21:35 Aymen Hussein, estrella de Irak, es retenido siete horas en aeropuerto de Estados Unidos
21:29 Ancelotti lanza advertencia rumbo al Mundial: espera la mejor versión de Vinícius Jr.
21:27 ¿Por qué América apunta a elegir a Guillermo Almada como su nuevo entrenador?
21:13 Alacranes en CDMX: estas son las alcaldías donde más aparecen durante las lluvias
20:53 ¡Vuelve el Rey de los Luchadores! Dominik Mysterio regresará a AAA el próximo 20 de junio
20:52 Selección de Japón vive emotivo momento con niños durante entrenamiento
20:49 Efraín Juárez reaparece en redes sociales tras su reciente polémica con Pumas
20:48 Chivas llega al arte con ‘Fuera de Cancha’ una exposición sobre identidad, fotografía y memoria colectiva