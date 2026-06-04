¡Siguen invictos! Knicks vienen de atrás y vencen a los Spurs en el Juego 1 de las NBA Finals

Los New York Knicks pegan primero. De la mano de un Jalen Brunson que, aunque tardó en carburar, logró marcar 30 puntos, para comandar la victoria en el Juego 1 de las NBA Finals en la casa de los San Antonio Spurs. Con este triunfo, los Knicks alcanzaron 11 juego sin perder en los Playoffs de la NBA.

New York vino de atrás

Nueva York estuvo lejos de tener su mejor actuación en los Playoffs de este 2026, sin embargo, con una actuación de 29 puntos en cada uno de los últimos dos cuartos, el equipo de la Gran Manzana logró no sólo empatar el juego sino que darle la vuelta y terminar con una ventaja de 10 puntos tras el silbatazo final.

Los Spurs tuvieron un mal juego en cuanto a tiros con ocho de 10 jugadores terminando con números negativos. Sin embargo, tras los primeros dos cuartos, el equipo había tomado una ventaja de siete puntos al medio tiempo, esto gracias a un primer cuarto de 27-19 a su favor.

El buen inicio no fue suficiente para poder ganar el primer partido de la Serie por el campeonato y los Knicks terminaron ganando los siguientes tres juegos, en gran parte gracias a las actuaciones de sus jugadores estrella como Jalen Brunson y Karl Anthony Towns.

Karl-Anthony Towns ante Wemby en el Juego 1 de las Finales de la NBA | AP

El show de Jalen Brunson

Jalen Brunson tuvo un juego muy discreto en los primeros dos cuartos, terminando los primeros 24 minutos con 11 puntos y saliendo al vestidor previo al medio tiempo con una aparente lesión en la rodilla.

Pese al lento arranque, Brunson regresó en la siguiente mitad de la mejor manera, controlando los últimos dos cuartos anotando 19 puntos para comandar la remontada del conjunto neoyorquino. El número 11 terminó el juego con 12-30 desde el campo, 2-9 desde la linea de 3 y 4-4 desde la línea de tiros libres.

Varios de los puntos llegaron en el cuarto cuarto para poder extender la ventaja de los Knicks y sellar la victoria en el primer juego de las Finales. KAT apoyó a Brunson con 18 puntos, y 12 rebotes, mientras que OG Anunoby aportó 17.

Jalen Brunson lideró la victoria de los Knicks | AP

Mal juego para los Spurs

A diferencia de los Knicks, los Spurs tuvieron un juego decepcionante en todos los aspectos del Juego. Victor Wembanyama lideró al equipo con 26 puntos pero sólo tuvo 6-21 desde el campo aunque tuvo su doble-doble con 12 rebotes.

El novato Dylan Harper tuvo una gran actuación desde la banca alcanzando 16 puntos pero sólo 6 vinieron en la segunda mitad. Además, Julian Champagnie tuvo 16 puntos y Stephon Castle aportó 17.

Spurs de San Antonio tras vencer a Thunder | AP