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Basquetbol

Ver a los Knicks en las Finales cuesta una fortuna; a las nubes el costo de los boletos

New York Knicks campeones de la Conferencia Este | AP
Mario Ángel Guzmán Domínguez
Mario Ángel Guzmán Domínguez 18:12 - 03 junio 2026
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El regreso de Nueva York a la serie por el título de la NBA, ha disparado la demanda y los precios de los boletos a niveles históricos

Los Knicks de Nueva York han regresado a las Finales de la NBA por primera vez desde 1999 y se ha desatado una verdadera locura, alcanzando niveles históricos por los precios de los tickets.

La primera aparición de los Knicks en las Finales de la NBA en décadas tiene un alto costo para los aficionados, quienes tendrán que pagar miles de dólares incluso por los asientos más baratos en el Madison Square Garden.

Jalen Brunson tuvo una actuación sobresaliente con los Knicks | AP
Jalen Brunson tuvo una actuación sobresaliente con los Knicks | AP

Finales históricas para los Knicks

Los liderados por Jalen Brunson, recibirán a los San Antonio Spurs en el Madison Square Garden el 8 de junio para el Juego 3. La entrada más barata en reventa tendrá un precio de $4,247 dólares ($75,000 pesos), antes de bajar ligeramente a $3,728 dólares ($64,457 pesos) para el Juego 4 el 10 de junio, según TickPick. Y si la serie se extiende a un sexto partido, el precio del boleto más barato alcanzaría un máximo histórico en unas Finales: $4,917 dólares ($87,000 pesos)

En San Antonio las cosas mejoran considerablemente: $1,149 para el Juego 1 y $1,310 para el Juego 2, aunque podrían llegar a $3,393 en un hipotético Juego 7.

¿Qué podrías comprar con ese dinero?

Con $3,728 dólares (el boleto más barato del Juego 4 en MSG), podrías ir tú y un amigo a la inauguración del Mundial en el Estadio Banorte en la mejor zona (CAT1) y aún sobrarte para la comida, el transporte y la playera del Tri.

Un departamento de un cuarto en colonias como Roma Norte, Condesa o Narvarte ronda los 25,000 a 30,000 pesos mensuales. Con el precio del boleto más barato del Juego 3 (75,000 pesos), pagarías dos meses y medio de renta en una de las zonas más cotizadas de la CDMX. O tres meses completos en Guadalajara o Monterrey.

Knicks campeones tras barrer a los Cavaliers de Cleveland | AP

El enganche típico de un auto compacto nuevo en México, un Nissan Versa, un Volkswagen Vento o un Chevrolet Aveo, ronda entre los 20,000 y 30,000 pesos. Con 75,000 pesos no solo cubres el enganche, sino que además pagas varios meses de mensualidades. Sal del metro, básicamente.

Un vuelo redondo Ciudad de México–Cancún en temporada regular cuesta alrededor de 3,500 pesos. Con el precio de un boleto del Juego 3 podrías hacer ese viaje más de 20 veces. ¿Prefieres Europa? Un vuelo CDMX–Madrid en oferta ronda los 18,000 pesos en clase turista. Te alcanza para ir cuatro veces al Viejo Continente… y hospedarte bien en cada una.

El anillo de compromiso promedio en México cuesta entre 15,000 y 25,000 pesos según joyerías como Tane o El Palacio de Hierro. Con 75,000 pesos compras el anillo, pagas el restaurante de la pedida, invitas a las familias a cenar y todavía te alcanza para el pastel de bodas. A menos que seas muy fanático de los Knicks y prefieras ir al MSG.

La colegiatura anual en universidades privadas de prestigio en México —Tec de Monterrey, Iberoamericana, Anáhuac— oscila entre los 60,000 y 120,000 pesos dependiendo de la carrera. Con el costo del boleto del Juego 6 (87,000 pesos) pagarías prácticamente un año completo de carrera. Un semestre de ingeniería o de derecho, contra dos horas y media de básquetbol.

Los Knicks se sobrepusieron a un déficit de 22 puntos ante los Cavaliers | AP
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