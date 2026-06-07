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Basquetbol

¿Dónde ver San Antonio Spurs vs. New York Knicks, Juego 3? Fecha, hora y transmisión

¿Dónde ver San Antonio Spurs vs. New York Knicks, Juego 3? | RÉCORD
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 11:01 - 07 junio 2026
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El Madison Square Garden será el escenario donde Knicks y Spurs se enfrenten en el juego 3 de las finales de la NBA

Los New York Knicks llevan una importante ventaja ante los San Antonio Spurs de 2 a 0, con un Jalen Brunson sobresaliente que busca encaminar al equipo neoyorquino a un nuevo campeonato tras una sequía de 53 años.

Es ahora o nunca para San Antonio Spurs, ya que de no ganar, podría estar prácticamente despidiéndose del título, por lo que Víctor Wembanyama y compañía tratarán de detener la aplanadora neoyorquina para buscar emparejar la eliminatoria. 

Knicks vinieron de atrás ante los Spurs de San Antonio l AP

San Antonio llega a la fortaleza de los Knicks

Desde que comenzaron los playoffs de la NBA, los Knicks solo han perdido un juego en casa, siendo el 2.º juego de la serie entre los Atlanta Hawks; desde ahí, la escuadra neoyorquina no ha perdido otro juego en el Madison Square Garden. 

Aunque los Spurs llegan de eliminar al vigente campeón, Oklahoma City Thunder, en su casa, por lo que no son muy ajenos en esta clase de escenarios, siendo ahora o nunca para la escuadra texana para responder en la eliminatoria. 

Víctor Wembanyama y Jalen Brunson son los encargados de hacer de este un encuentro memorable entre 2 de los mejores equipos que la NBA tiene para ofrecer. 

New York Knicks vs San Antonio Spurs | AP

¿Dónde ver San Antonio Spurs vs. New York Knicks, Juego 3?

El Juego 3 de las Finales de la NBA entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks se disputará en el Madison Square Garden de Nueva York; podrá disfrutarse este 8 de junio a las 6:30 PM (tiempo del centro de México), en un encuentro clave de la serie donde los Spurs buscarán descontar la desventaja de 2-0 y los Knicks intentarán acercarse al campeonato. La transmisión estará disponible a través de ESPN y vía streaming por Disney+ Premium.

Karl-Anthony Towns de los Knicks | AP
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