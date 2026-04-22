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Futbol

FMF abre investigación por denuncias de racismo contra Helinho

Helinho, expulsado ante América | MEXSPORT
Helinho, expulsado ante América | MEXSPORT
Rafael Trujillo 18:11 - 21 abril 2026
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El futbolista brasileño denunció comentarios racistas en sus redes sociales

La Federación Mexicana de Futbol abrió una investigación luego de las denuncias públicas por actos de discriminación contra el futbolista brasileño Helinho, que surgieron tras el partido entre América y Toluca del pasado sábado.

El jugador escarlata sigue estando en el centro de los reflectores después de que el pasado sábado iniciara una pelea tras una patada a un rival. Helinho fue expulsado después del conato de bronca pero incluso rumbo a los vestidores tuvo otro incidente al encararse con otros jugadores e incluso con algunos aficionados.

Karen Díaz durante la pelea entre Helinho y Alejandro Zendejas en el partido de América y Toluca | IMAGO 7
Karen Díaz durante la pelea entre Helinho y Alejandro Zendejas en el partido de América y Toluca | IMAGO 7

Ahora, el futbolista sudamericano publicó un video en sus redes sociales bajo el título: “¡EL RACISMO ES UN CRIMEN!”, en el que expone mensajes ofensivos y hace un llamado para que este tipo de situaciones no pasen desapercibidas en el futbol mexicano.

“El respeto no es una opción, es lo mínimo indispensable. ¡EL RACISMO ES UN CRIMEN! Esto sigue ocurriendo. Todos los días. No son frases hechas, son comentarios reales publicados esta semana en mis redes sociales”, señaló el futbolista, mostrando una serie de mensajes racistas recibidos.

FMF y Toluca fijan postura tras los hechos

Ante la denuncia pública, la Federación Mexicana de Futbol compartió un comunicado oficial en el que detalló el inicio del proceso correspondiente a través de sus instancias internas así como mostrar su rechazo ante estas situaciones.

"Ante la denuncia pública del futbolista del Toluca, Helinho, relacionada con actos de discriminación, el día de hoy la Comisión de Género y Diversidad solicitó al Club abrir una investigación con base en su Protocolo para definir las responsabilidades correspondientes... La FMF reitera su rechazo absoluto a cualquier acto de discriminación en las canchas del futbol mexicano".

Helinho | IMAGO7

Por su parte, el Deportivo Toluca también emitió un posicionamiento institucional en el que condenó los hechos y respaldó al jugador. "En Toluca condenamos de manera enérgica y categórica los actos e insultos racistas dirigidos contra nuestro jugador Helinho"

"Helinho y su familia han sido víctimas de acoso, insultos y ataques racistas, no solo aquel día en el estadio, sino durante los días posteriores a través de medios sociales. Este tipo de hechos son absolutamente inadmisibles y no tienen cabida en el futbol ni en nuestra sociedad.

"Como institución, nos solidarizamos plenamente con nuestro jugador y reafirmamos nuestro rechazo absoluto a cualquier forma de violencia o discriminación. Estos actos son cobardes y no los vamos a tolerar. Nos alinearemos con la Comisión de Género y Diversidad de la Federación Mexicana de Futbol, la cual solicitó al Club abrir una investigación con base en su protocolo para definir las responsabilidades correspondientes"

Helinho, Paulinho y Ángulo tras anotar gol con Toluca I MEXSPORT

La investigación seguirá su curso conforme a los protocolos vigentes, mientras el caso se mantiene bajo revisión por parte de las autoridades del futbol mexicano.

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