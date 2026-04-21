Estadio Banorte no modificará zona hospitality pese a incidente en el América vs Toluca

Menos de dos meses faltan para el inicio de la Copa del Mundo 2026 y el Estadio Banorte, que será sede de la inauguración, sigue en medio de la polémica. Desde su reapertura, el coloso de Santa Úrsula ha sido objeto de crítica, por cuestiones de la visibilidad y de su zona VIP, la cual estuvo en el centro de la discusión este fin de semana a raíz la pelea entre jugadores de América y Toluca.

Sin embargo, a pesar de que la bronca entre Águilas y Diablos causó la confrontación entre algunos aficionados con Helinho, no hay planes para que esta sección se modifique previo al torneo de la FIFA. Así lo hizo saber en su columna de este día El Francotirador, quien aseguró que a pesar de lo ocurrido en la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX, no habrá cambios en el Banorte.

Helinho y Alejandro Zendejas en la bronca en de América y Toluca en el Estadio Banorte | MEXSPORT

¿Qué pasó en la zona VIP del Estadio Banorte?

Luego de que la expulsión de Helinho enfrascó al brasileño en una pelea con varios jugadores de América, entre los que destacaron Sebastián Cáceres y Alejandro Zendejas, y en la cual también participaron futbolistas de Toluca, la tensión se trasladó en el túnel a los vestidores. Ahí, el futbolista sudamericano encaró a Henry Martin, quien ni siquiera estuvo convocado con las Águilas y estaba "vestido de civil".

La situación se volvió más delicada porque, al tener cristales para que los aficionados precisamente puedan apreciar la salida y llegada de jugadores desde los vestidores, varias personas grabaron lo ocurrido. Y no solo eso, sino que algunos seguidores azulcremas se metieron con Helinho, a quien atacaron con insultos racistas y sonidos de mono, por lo que el jugador se encaró con estos fanáticos, pero sin escalar a un problema mayor.

Estadio Banorte no quitará la visibilidad

Esta situación entre el jugador de los Diablos y los aficionados locales provocó mucha especulación sobre la posible clausura la zona VIP, misma que fue una de las principales novedades en las remodelaciones del Banorte y que, además, justifica los altos precios de los boletos porque los asistentes pueden ver de cerca a los jugadores . No obstante, fueron puros rumores y, de acuerdo con El Francotirador, ni siquiera se manejó tal alternativa.

Jugadores de América y Toluca en la bronca en el Estadio Banorte | MEXSPORT

"Mi oreja del Coloso de Santa Úrsula me asegura que en ningún momento les pasó la idea de clausurar la visibilidad en ese lounge, creado para vivir una experiencia única, que además, será algo que en el Mundial se verá incluso en estadio de los Yunaited", escribió la fuente mencionada, quien recordó que el juego de América contra Toluca no es el primero en el cual los jugadores rivales se encaran en los túneles.

"En casi todos los estadios de Liga MX los equipos pueden coincidir para saltar al campo, son pocos los que por diseño del inmueble o protocolo del partido los mandan por direcciones distintas (...) ¿Cuál es la diferencia? Pues que en el Azteca hay cristales para poder ver lo que sucede y por eso quedó en video, como no sucede en ningún otro. Así que para los que quieren echarle la culpa al nuevo lounge visible, si tapan la visibilidad en esa zona, igual va a existir el contacto entre las escuadras rivales. A veces parece que no saben ni qué reclaman", señaló.