¿Puede llegar el ébola a México? Esto se sabe tras el aumento de casos en Congo

A menos de una semana del arranque del Mundial 2026, el brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo ha generado preocupación internacional debido al aumento de contagios y fallecimientos registrados en los últimos días.

De acuerdo con autoridades sanitarias y organismos internacionales, el país africano acumula al menos 363 casos confirmados y 62 muertes por la variante Bundibugyo del virus del ébola, considerada una de las cepas más raras y para la cual actualmente no existe una vacuna aprobada.

El brote de ébola en la República Democrática del Congo supera los 300 casos y mantiene en alerta a las autoridades sanitarias internacionales./ Pixabay

¿Existe riesgo para México durante el Mundial 2026?

Hasta el momento, las autoridades sanitarias no han reportado casos de ébola en México ni existe una alerta específica para los países anfitriones del Mundial 2026.

Sin embargo, el brote ha encendido las alarmas internacionales debido al incremento de contagios y a la movilidad global que implica un evento deportivo de la magnitud de la Copa del Mundo. Incluso algunos países han comenzado a debatir restricciones de viaje para personas procedentes de zonas afectadas por la enfermedad.

Expertos recuerdan que el ébola no se transmite por el aire como la influenza o el COVID-19, sino mediante el contacto directo con fluidos corporales de una persona infectada o con objetos contaminados.

La OMS mantiene vigilancia internacional ante el avance del brote de ébola por la cepa Bundibugyo. / iStock

¿Qué es el ébola y cuáles son sus síntomas?

El ébola es una enfermedad viral grave que puede provocar fiebre hemorrágica y presentar una alta tasa de mortalidad. Entre los síntomas más comunes destacan: Fiebre alta

Dolor de cabeza intenso

Debilidad extrema

Dolores musculares

Vómito

Diarrea

Sangrados internos y externos en casos severos La detección temprana y el aislamiento de pacientes son fundamentales para evitar nuevos contagios.