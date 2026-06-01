¿Qué es peor, el Ébola o el Hantavirus? Diferencias, síntomas y peligros

Durante las últimas semanas, los brotes de ébola en África y de hantavirus relacionados con un crucero en Europa han despertado preocupación internacional y reavivado el temor a una nueva crisis sanitaria. Sin embargo, el médico infectólogo Alejandro Macías aseguró que la posibilidad de una pandemia derivada de cualquiera de estas enfermedades sigue siendo reducida.

El excomisionado nacional para la influenza en México señaló que, aunque ambas enfermedades se encuentran bajo vigilancia, el ébola representa actualmente un desafío más importante debido al incremento de casos registrados en la República Democrática del Congo y a su capacidad de propagación en las zonas afectadas.

“En El Congo se estiman más de 300 casos de ébola y crecen a una velocidad relativamente grande. Hay dos casos también en Uganda y puede diseminarse a la parte central de África”, dijo el doctor Macías.

Especialistas consideran que el riesgo de pandemia por hantavirus es bajo, ya que los contagios continúan limitados al brote detectado en el crucero MV Hondius./ Pixabay

De acuerdo con el especialista, una persona infectada con ébola puede contagiar en promedio a dos individuos más, lo que dificulta que el brote se controle sin la intervención de organismos de salud y gobiernos. Además, destacó que la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) podría complicar los esfuerzos de cooperación internacional para contener la enfermedad.

¿Qué hace más peligroso al ébola que al hantavirus?

Según explicó Alejandro Macías, la principal diferencia entre ambos virus es su capacidad de expansión. Mientras el ébola mantiene una transmisión activa en distintas regiones africanas, el brote reciente de hantavirus se encuentra limitado a un entorno específico y bajo seguimiento sanitario.

El hantavirus agrupa diversos virus presentes en varias regiones del mundo y suele transmitirse mediante el contacto con excrementos o secreciones de roedores. No obstante, existe una variante conocida como hantavirus de los Andes, identificada principalmente en Argentina y Chile, que puede transmitirse entre personas después del contagio inicial.

La Organización Mundial de la Salud mantiene vigilancia sobre los brotes de ébola y hantavirus registrados durante las últimas semanas./ Pixabay

En el caso del brote detectado en el crucero neerlandés MV Hondius, Macías considera que la situación se mantiene controlada y que no existen señales de transmisión fuera de quienes estuvieron expuestos dentro de la embarcación.

“El hantavirus se limitará en el número de contagios debido a que los casos se controlan. Nadie se ha infectado fuera de las personas que iban en el crucero”, adelantó el epidemiólogo.

¿Qué pasará con el crucero MV Hondius tras el brote?

El crucero MV Hondius retomará sus actividades el próximo 13 de junio, una vez concluido un proceso integral de limpieza y desinfección. A bordo permanecían 27 personas, entre ellas 25 integrantes de la tripulación y dos profesionales sanitarios enviados por Países Bajos, quienes supervisaron las medidas preventivas durante el viaje.

Tras el desembarco controlado del personal, especialistas iniciarán una descontaminación completa del barco, una tarea que podría prolongarse por al menos una semana debido a las dimensiones de la embarcación y a la necesidad de garantizar la eliminación de cualquier riesgo sanitario.

La OMS mantiene que la posibilidad de una transmisión sostenida del hantavirus entre personas es muy baja. Sin embargo, debido a que el periodo de incubación puede extenderse hasta 42 días, pasajeros y tripulantes deberán permanecer bajo observación durante ese tiempo.

El ébola se transmite por contacto directo con personas infectadas y requiere acciones sanitarias coordinadas para evitar su propagación./ Pixabay