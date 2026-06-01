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Futbol

Messi y Cristiano invaden a los Chiefs: Kansas City ya vive la fiebre del Mundial 2026

Los Kansas City Chiefs vencen a los Houston Texans | AP CAPTURA DE PANTALLA
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 09:58 - 01 junio 2026
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Jugadores de los Kansas City Chiefs mencionaron a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en un video viral mientras la ciudad se prepara para recibir seis partidos de la Copa del Mundo

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 ya se siente en Kansas City. Aunque la ciudad es reconocida mundialmente por el éxito de los Kansas City Chiefs en la NFL, el futbol comienza a ganar cada vez más protagonismo y quedó demostrado en un reciente video protagonizado por los propios jugadores del equipo.

En las imágenes, varios integrantes de los Chiefs recorren las instalaciones de la franquicia mientras mencionan a sus futbolistas favoritos e incluso intentan recrear algunas de las celebraciones más icónicas del balompié. Como era de esperarse, los nombres que más se repitieron fueron los de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, dos figuras que han marcado una era dentro del deporte.

Messi y Cristiano, los favoritos en el vestidor de los Chiefs

El divertido momento rápidamente llamó la atención de los aficionados. Algunos jugadores realizaron el famoso "Siuuu" popularizado por Cristiano Ronaldo, mientras que otros eligieron a Lionel Messi como su futbolista favorito.

Más allá de la anécdota, el video refleja cómo el futbol se ha convertido en un tema cada vez más presente dentro de una ciudad tradicionalmente ligada al futbol americano. Con la Copa del Mundo a menos de un año de distancia, Kansas City comienza a contagiarse del ambiente mundialista.

Lionel Messi l AP

Kansas City será protagonista del Mundial 2026

La ciudad fue elegida como una de las sedes oficiales de la Copa Mundial y albergará seis encuentros durante el torneo: cuatro partidos de la Fase de Grupos, un duelo de Dieciseisavos de Final y un encuentro de Cuartos de Final.

Para la competencia, el Arrowhead Stadium adoptará temporalmente el nombre de "Kansas City Stadium", siguiendo los lineamientos comerciales establecidos por FIFA.

Se espera que cientos de miles de aficionados lleguen a la ciudad durante el certamen, convirtiendo a Kansas City en uno de los principales centros de atención del futbol internacional durante el verano de 2026.

Arrowhead Stadium, casa de los Chiefs de Kansas City | TWITTER @NFLUK

Argentina y Lionel Messi instalarán su campamento en Kansas City

La emoción aumentó todavía más cuando se confirmó que la Selección de Argentina eligió Kansas City como su centro de operaciones durante el Mundial 2026.

El vigente campeón del mundo entrenará en el Compass Minerals National Performance Center, complejo perteneciente al Sporting Kansas City, donde Lionel Messi y compañía prepararán sus compromisos mundialistas.

La noticia fue recibida con entusiasmo por autoridades locales, organizadores del torneo y aficionados, quienes consideran la llegada de Argentina como uno de los acontecimientos deportivos más importantes en la historia de la ciudad.

Selección de Argentina en la Copa del Mundo Qatar 2022 | IMAGO 7
Selección de Argentina en la Copa del Mundo Qatar 2022 | IMAGO 7
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