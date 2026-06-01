Así será la Champions League 2026-27: definidos los clasificados, bombos y calendario

La temporada 2025-26 de la Champions League apenas concluyó y la UEFA ya tiene prácticamente definido el panorama para la próxima edición. Con 29 de los 36 equipos clasificados de manera directa y varios clubes instalados en las rondas previas, la máxima competición europea comenzará el próximo 8 de septiembre y culminará con la Final del 5 de junio de 2027 en el Estadio Metropolitano de Madrid.

El torneo mantendrá el formato estrenado en 2024, con una fase de liga de 36 equipos en la que cada club disputará ocho partidos ante rivales distintos, dos de cada bombo, antes de avanzar a las rondas eliminatorias.

Los equipos ya clasificados a la Champions League 2026-27

Equipo Clasificación Paris Saint-Germain Campeón de Champions / 1º Francia Arsenal 1º Francia Manchester City 2º Inglaterra Manchester United 3º Inglaterra Aston Villa 4º Inglaterra Liverpool 5º Inglaterra Barcelona 1º España Real Madrid 2º España Villarreal 3º España Atlético de Madrid 4º España Betis 5º España Bayern Múnich 1º Alemania Borussia Dortmund 2º Alemania Leipzig 3º Alemania Stuttgart 4º Alemania Inter de Milán 1º Italia Nápoles 2º Italia Roma 3º Italia Como 4º Italia Lens 2º Francia Lille 3º Francia PSV Eindhoven 1º Países Bajos Feyenoord 2º Países Bajos Porto 1º Portugal Sporting CP 2º Portugal Club Brujas 1º Bélgica Galatasaray 1º Turquía Slavia Praga 1º República Checa Shakhtar Donetsk 1º Ucrania

PSG Bicampeón de Champions League | AP

Así quedarían los bombos para el sorteo

Bombo 1

Equipo Coeficiente UEFA Bayern Múnich 147.500 Real Madrid 144.500 PSG 132.000 Liverpool 130.000 Inter 127.000 Manchester City 125.500 Arsenal 118.000 Barcelona 113.250 Atlético de Madrid 104.750

Raphinha y jugadores del Barcelona | AP

Bombo 2

Equipo Coeficiente UEFA Borussia Dortmund 100.750 Roma 97.750 Sporting CP 84.000 Aston Villa 83.000 Porto 80.750 Manchester United 76.500 Club Brujas 75.720 Betis 74.500 PSV Eindhoven 71.250

Aston Villa campeón de Europa League | x:@AVFCOfficial

Bombo 3

Equipo Coeficiente UEFA Feyenoord 71.000 Lille 68.750 Olympique Lyon 65.750 Bodø/Glimt 64.000 Nápoles 63.000 Leipzig 61.000 Villarreal 59.000 Shakhtar Donetsk 56.250 Galatasaray 53.500

Bodø/Glimt vence 3-0 al Sporting l AP

Bombo 4

Equipo Coeficiente UEFA Estrella Roja 46.500 Dinamo Zagreb 46.500 Celtic 44.000 Slavia Praga 44.000 Slovan Bratislava 36.000 Stuttgart 27.500 Lech Poznan 27.250 Como 19.989 Lens 16.671

Celtic campeón de la temporada 2025-26 en Escocia l X:CelticFC

Ruta de los campeones de liga

Equipos que ingresan desde la segunda ronda previa

Equipo País Dinamo Zagreb Croacia Lech Poznan Polonia Aarhus Dinamarca Omonia Nicosia Chipre Thun Suiza Hapoel Beer-Sheva Israel Estrella Roja Serbia Mjällby Suecia Slovan Bratislava Eslovaquia Celje Eslovenia

Equipos que ingresan directamente a la cuarta ronda previa

Equipo País Celtic Escocia AEK Atenas Grecia LASK Linz Austria Viking Stavanger Noruega

AEK Atenas en la J20 de la Superliga l X:AEK_FC_OFFICIAL

Ruta de los no campeones

Segunda ronda previa

Equipo País Fenerbahçe Turquía Sturm Graz Austria Gornik Zabrze Polonia Hearts Escocia

Tercera ronda previa

Equipo País Olympique Lyon Francia Bodø/Glimt Noruega Olympiacos Grecia NEC Nimega Países Bajos Union Saint-Gilloise Bélgica Sparta Praga República Checa

Edson está a préstamo con Fenerbahçe | Grosby Group

Fechas clave de la Champions League 2026-27

La actividad comenzará con las rondas previas durante julio y agosto, mientras que el sorteo de la fase de liga se celebrará el 27 de agosto en Montecarlo.

Las ocho jornadas de la fase de liga se disputarán entre septiembre de 2026 y enero de 2027:

Fase Fechas Primera ronda previa 7-8 y 14-15 de julio Segunda ronda previa 21-22 y 28-29 de julio Tercera ronda previa 4-5 y 11 de agosto Cuarta ronda previa 18-19 y 25-26 de agosto Jornada 1 8, 9 y 10 de septiembre Jornada 2 16 y 17 de septiembre Jornada 3 20 y 21 de octubre Jornada 4 3 y 4 de noviembre Jornada 5 24 y 25 de noviembre Jornada 6 8 y 9 de diciembre Jornada 7 19 y 20 de enero Jornada 8 27 de enero Playoffs 16-17 y 23-24 de febrero Octavos de Final 9-10 y 16-17 de marzo Cuartos de Final 6-7 y 13-14 de abril Semifinales 27-28 de abril y 4-5 de mayo Final 5 de junio (Metropolitano, Madrid)

Fechas de los sorteos

Sorteo Fecha 1ª y 2ª ronda previa 16 de junio 3ª ronda previa 20 de julio 4ª ronda previa 3 de agosto Fase liga 27 de agosto Playoffs 29 de enero Octavos y resto del cuadro 26 de febrero

Grandes ausencias para la próxima edición

Entre los equipos que no lograron clasificarse para la Champions League destacan clubes históricos como Milan, Juventus, Chelsea, Bayer Leverkusen y Benfica, que estarán ausentes de la máxima competición continental la próxima temporada.

Con varios de los mejores equipos del continente ya instalados en la fase de liga, la Champions League 2026-27 promete mantener el alto nivel competitivo que ha caracterizado al nuevo formato implementado por la UEFA.