Así será la Champions League 2026-27: definidos los clasificados, bombos y calendario
La temporada 2025-26 de la Champions League apenas concluyó y la UEFA ya tiene prácticamente definido el panorama para la próxima edición. Con 29 de los 36 equipos clasificados de manera directa y varios clubes instalados en las rondas previas, la máxima competición europea comenzará el próximo 8 de septiembre y culminará con la Final del 5 de junio de 2027 en el Estadio Metropolitano de Madrid.
El torneo mantendrá el formato estrenado en 2024, con una fase de liga de 36 equipos en la que cada club disputará ocho partidos ante rivales distintos, dos de cada bombo, antes de avanzar a las rondas eliminatorias.
Los equipos ya clasificados a la Champions League 2026-27
Equipo
Clasificación
Paris Saint-Germain
Campeón de Champions / 1º Francia
Arsenal
1º Francia
Manchester City
2º Inglaterra
Manchester United
3º Inglaterra
Aston Villa
4º Inglaterra
Liverpool
5º Inglaterra
Barcelona
1º España
Real Madrid
2º España
Villarreal
3º España
Atlético de Madrid
4º España
Betis
5º España
Bayern Múnich
1º Alemania
Borussia Dortmund
2º Alemania
Leipzig
3º Alemania
Stuttgart
4º Alemania
Inter de Milán
1º Italia
Nápoles
2º Italia
Roma
3º Italia
Como
4º Italia
Lens
2º Francia
Lille
3º Francia
PSV Eindhoven
1º Países Bajos
Feyenoord
2º Países Bajos
Porto
1º Portugal
Sporting CP
2º Portugal
Club Brujas
1º Bélgica
Galatasaray
1º Turquía
Slavia Praga
1º República Checa
Shakhtar Donetsk
1º Ucrania
Así quedarían los bombos para el sorteo
Bombo 1
Equipo
Coeficiente UEFA
Bayern Múnich
147.500
Real Madrid
144.500
PSG
132.000
Liverpool
130.000
Inter
127.000
Manchester City
125.500
Arsenal
118.000
Barcelona
113.250
Atlético de Madrid
104.750
Bombo 2
Equipo
Coeficiente UEFA
Borussia Dortmund
100.750
Roma
97.750
Sporting CP
84.000
Aston Villa
83.000
Porto
80.750
Manchester United
76.500
Club Brujas
75.720
Betis
74.500
PSV Eindhoven
71.250
Bombo 3
Equipo
Coeficiente UEFA
Feyenoord
71.000
Lille
68.750
Olympique Lyon
65.750
Bodø/Glimt
64.000
Nápoles
63.000
Leipzig
61.000
Villarreal
59.000
Shakhtar Donetsk
56.250
Galatasaray
53.500
Bombo 4
Equipo
Coeficiente UEFA
Estrella Roja
46.500
Dinamo Zagreb
46.500
Celtic
44.000
Slavia Praga
44.000
Slovan Bratislava
36.000
Stuttgart
27.500
Lech Poznan
27.250
Como
19.989
Lens
16.671
Ruta de los campeones de liga
Equipos que ingresan desde la segunda ronda previa
Equipo
País
Dinamo Zagreb
Croacia
Lech Poznan
Polonia
Aarhus
Dinamarca
Omonia Nicosia
Chipre
Thun
Suiza
Hapoel Beer-Sheva
Israel
Estrella Roja
Serbia
Mjällby
Suecia
Slovan Bratislava
Eslovaquia
Celje
Eslovenia
Equipos que ingresan directamente a la cuarta ronda previa
Equipo
País
Celtic
Escocia
AEK Atenas
Grecia
LASK Linz
Austria
Viking Stavanger
Noruega
Ruta de los no campeones
Segunda ronda previa
Equipo
País
Fenerbahçe
Turquía
Sturm Graz
Austria
Gornik Zabrze
Polonia
Hearts
Escocia
Tercera ronda previa
Equipo
País
Olympique Lyon
Francia
Bodø/Glimt
Noruega
Olympiacos
Grecia
NEC Nimega
Países Bajos
Union Saint-Gilloise
Bélgica
Sparta Praga
República Checa
Fechas clave de la Champions League 2026-27
La actividad comenzará con las rondas previas durante julio y agosto, mientras que el sorteo de la fase de liga se celebrará el 27 de agosto en Montecarlo.
Las ocho jornadas de la fase de liga se disputarán entre septiembre de 2026 y enero de 2027:
Fase
Fechas
Primera ronda previa
7-8 y 14-15 de julio
Segunda ronda previa
21-22 y 28-29 de julio
Tercera ronda previa
4-5 y 11 de agosto
Cuarta ronda previa
18-19 y 25-26 de agosto
Jornada 1
8, 9 y 10 de septiembre
Jornada 2
16 y 17 de septiembre
Jornada 3
20 y 21 de octubre
Jornada 4
3 y 4 de noviembre
Jornada 5
24 y 25 de noviembre
Jornada 6
8 y 9 de diciembre
Jornada 7
19 y 20 de enero
Jornada 8
27 de enero
Playoffs
16-17 y 23-24 de febrero
Octavos de Final
9-10 y 16-17 de marzo
Cuartos de Final
6-7 y 13-14 de abril
Semifinales
27-28 de abril y 4-5 de mayo
Final
5 de junio (Metropolitano, Madrid)
Fechas de los sorteos
Sorteo
Fecha
1ª y 2ª ronda previa
16 de junio
3ª ronda previa
20 de julio
4ª ronda previa
3 de agosto
Fase liga
27 de agosto
Playoffs
29 de enero
Octavos y resto del cuadro
26 de febrero
Grandes ausencias para la próxima edición
Entre los equipos que no lograron clasificarse para la Champions League destacan clubes históricos como Milan, Juventus, Chelsea, Bayer Leverkusen y Benfica, que estarán ausentes de la máxima competición continental la próxima temporada.
Con varios de los mejores equipos del continente ya instalados en la fase de liga, la Champions League 2026-27 promete mantener el alto nivel competitivo que ha caracterizado al nuevo formato implementado por la UEFA.