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Futbol

Así será la Champions League 2026-27: definidos los clasificados, bombos y calendario

Trofeo de la Champions League en la Temporada 2025-26 | MEXSPORT
Trofeo de la Champions League en la Temporada 2025-26 | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 08:55 - 01 junio 2026
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Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Betis y Villarreal representarán a España en la próxima edición de la Champions League, que volverá a disputarse bajo el formato de fase liga

La temporada 2025-26 de la Champions League apenas concluyó y la UEFA ya tiene prácticamente definido el panorama para la próxima edición. Con 29 de los 36 equipos clasificados de manera directa y varios clubes instalados en las rondas previas, la máxima competición europea comenzará el próximo 8 de septiembre y culminará con la Final del 5 de junio de 2027 en el Estadio Metropolitano de Madrid.

El torneo mantendrá el formato estrenado en 2024, con una fase de liga de 36 equipos en la que cada club disputará ocho partidos ante rivales distintos, dos de cada bombo, antes de avanzar a las rondas eliminatorias.

Los equipos ya clasificados a la Champions League 2026-27

Equipo

Clasificación

Paris Saint-Germain

Campeón de Champions / 1º Francia

Arsenal

1º Francia

Manchester City

2º Inglaterra

Manchester United

3º Inglaterra

Aston Villa

4º Inglaterra

Liverpool

5º Inglaterra

Barcelona

1º España

Real Madrid

2º España

Villarreal

3º España

Atlético de Madrid

4º España

Betis

5º España

Bayern Múnich

1º Alemania

Borussia Dortmund

2º Alemania

Leipzig

3º Alemania

Stuttgart

4º Alemania

Inter de Milán

1º Italia

Nápoles

2º Italia

Roma

3º Italia

Como

4º Italia

Lens

2º Francia

Lille

3º Francia

PSV Eindhoven

1º Países Bajos

Feyenoord

2º Países Bajos

Porto

1º Portugal

Sporting CP

2º Portugal

Club Brujas

1º Bélgica

Galatasaray

1º Turquía

Slavia Praga

1º República Checa

Shakhtar Donetsk

1º Ucrania

PSG Bicampeón de Champions League | AP

Así quedarían los bombos para el sorteo

Bombo 1

Equipo

Coeficiente UEFA

Bayern Múnich

147.500

Real Madrid

144.500

PSG

132.000

Liverpool

130.000

Inter

127.000

Manchester City

125.500

Arsenal

118.000

Barcelona

113.250

Atlético de Madrid

104.750

Raphinha y jugadores del Barcelona | AP

Bombo 2

Equipo

Coeficiente UEFA

Borussia Dortmund

100.750

Roma

97.750

Sporting CP

84.000

Aston Villa

83.000

Porto

80.750

Manchester United

76.500

Club Brujas

75.720

Betis

74.500

PSV Eindhoven

71.250

Aston Villa campeón de Europa League | x:@AVFCOfficial

Bombo 3

Equipo

Coeficiente UEFA

Feyenoord

71.000

Lille

68.750

Olympique Lyon

65.750

Bodø/Glimt

64.000

Nápoles

63.000

Leipzig

61.000

Villarreal

59.000

Shakhtar Donetsk

56.250

Galatasaray

53.500

Bodø/Glimt vence 3-0 al Sporting l AP

Bombo 4

Equipo

Coeficiente UEFA

Estrella Roja

46.500

Dinamo Zagreb

46.500

Celtic

44.000

Slavia Praga

44.000

Slovan Bratislava

36.000

Stuttgart

27.500

Lech Poznan

27.250

Como

19.989

Lens

16.671

Celtic campeón de la temporada 2025-26 en Escocia l X:CelticFC

Ruta de los campeones de liga

Equipos que ingresan desde la segunda ronda previa

Equipo

País

Dinamo Zagreb

Croacia

Lech Poznan

Polonia

Aarhus

Dinamarca

Omonia Nicosia

Chipre

Thun

Suiza

Hapoel Beer-Sheva

Israel

Estrella Roja

Serbia

Mjällby

Suecia

Slovan Bratislava

Eslovaquia

Celje

Eslovenia

Equipos que ingresan directamente a la cuarta ronda previa

Equipo

País

Celtic

Escocia

AEK Atenas

Grecia

LASK Linz

Austria

Viking Stavanger

Noruega

AEK Atenas en la J20 de la Superliga l X:AEK_FC_OFFICIAL

Ruta de los no campeones

Segunda ronda previa

Equipo

País

Fenerbahçe

Turquía

Sturm Graz

Austria

Gornik Zabrze

Polonia

Hearts

Escocia

Tercera ronda previa

Equipo

País

Olympique Lyon

Francia

Bodø/Glimt

Noruega

Olympiacos

Grecia

NEC Nimega

Países Bajos

Union Saint-Gilloise

Bélgica

Sparta Praga

República Checa

Edson está a préstamo con Fenerbahçe | Grosby Group

Fechas clave de la Champions League 2026-27

La actividad comenzará con las rondas previas durante julio y agosto, mientras que el sorteo de la fase de liga se celebrará el 27 de agosto en Montecarlo.

Las ocho jornadas de la fase de liga se disputarán entre septiembre de 2026 y enero de 2027:

Fase

Fechas

Primera ronda previa

7-8 y 14-15 de julio

Segunda ronda previa

21-22 y 28-29 de julio

Tercera ronda previa

4-5 y 11 de agosto

Cuarta ronda previa

18-19 y 25-26 de agosto

Jornada 1

8, 9 y 10 de septiembre

Jornada 2

16 y 17 de septiembre

Jornada 3

20 y 21 de octubre

Jornada 4

3 y 4 de noviembre

Jornada 5

24 y 25 de noviembre

Jornada 6

8 y 9 de diciembre

Jornada 7

19 y 20 de enero

Jornada 8

27 de enero

Playoffs

16-17 y 23-24 de febrero

Octavos de Final

9-10 y 16-17 de marzo

Cuartos de Final

6-7 y 13-14 de abril

Semifinales

27-28 de abril y 4-5 de mayo

Final

5 de junio (Metropolitano, Madrid)

Fechas de los sorteos

Sorteo

Fecha

1ª y 2ª ronda previa

16 de junio

3ª ronda previa

20 de julio

4ª ronda previa

3 de agosto

Fase liga

27 de agosto

Playoffs

29 de enero

Octavos y resto del cuadro

26 de febrero

Grandes ausencias para la próxima edición

Entre los equipos que no lograron clasificarse para la Champions League destacan clubes históricos como Milan, Juventus, Chelsea, Bayer Leverkusen y Benfica, que estarán ausentes de la máxima competición continental la próxima temporada.

Con varios de los mejores equipos del continente ya instalados en la fase de liga, la Champions League 2026-27 promete mantener el alto nivel competitivo que ha caracterizado al nuevo formato implementado por la UEFA.

Balón Champions League | AP
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