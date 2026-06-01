¡Nuevo reto! Ancelotti dirigirá a histórico de Francia tras el Mundial 2026

El panorama se abre de cara a la temporada 2026-27 en la ligas europeas; tras una buena campaña del Lille, que terminó con puesto a Champions League, ahora ha dado un zarpazo en la dirección técnica contratando a un apellido conocido dentro del Viejo Continente.

¡Las Mastines’ han contratado a Davide Ancelotti como su nuevo entrenador que entrará a dirigir en un partido oficial después del Mundial 2026; el italiano firmó hasta junio de 2028 después de su aventura en el Botafogo de Brasil.

Davide Ancelotti con Brasil | IG:@davideancelotticoach

¿Cómo fue su salida de Botafogo?

La salida del italiano sin duda es de las menos esperadas, pues el equipo de Botafogo no solo marcaba como uno de los más regulares, sino que había volcado 10 juegos sin perder, además de asegurar su pase a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores.

Según medios locales, el estratega habría decidido presentar su renuncia al equipo tras varios problemas con gente dentro del club, esto derivado en su estilo de trabajo dentro y fuera del terreno de juego, además de un problema con uno de los preparadores físicos del club, Luca Guerra.

Botafogo busca candidato para reemplazar a Davide Ancelotti | AP

De acuerdo con los medios, Ancelotti ‘amenazó’ con no seguir en el proyecto si el club despedía a Guerra, sin embargo, el equipo hizo caso omiso a las peticiones del estratega y confirmó la destitución del preparador físico, causando así la salida del hijo del actual entrenador de la Selección de Brasil.

Con Davide Ancelotti y el preparador físico, Luca Guerra, también se marchan los asistentes Luis Tevenet y Andrew Mangan, quienes tras la junta con el club decidieron seguir al italiano y no continuar con el proyecto.

Davide Ancelotti debutará en Libertadores con el actual campeón | X: @Botafogo

Su camino en Europa y paso con la Canarinha

Cabe mencionar, que el italiano se unió a su padre en la aventura en Brasil. Luego de no concretar su llegada a Rangers de Escocia, el hijo del exentrenador de Real Madrid se integró a la Canarinha por un lapso antes de llegar a ‘El Glorioso’.