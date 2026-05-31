Luis Enrique desata la euforia en París: entre la gloria del PSG y el caos ciudadano

La conexión entre Luis Enrique y la capital francesa ha alcanzado su punto álgido. Tras conquistar la segunda Champions League consecutiva para el PSG.

El técnico asturiano se ha consolidado como el ídolo absoluto de una afición que lo ve como el arquitecto de una era dorada. Sin embargo, la celebración en el Campo de Marte volvió a dejar un sabor agridulce debido a graves disturbios.

El "Efecto Lucho"

Lo que comenzó como un proyecto de reconstrucción ha terminado en una hegemonía europea. Tras vencer al Arsenal en la final, la figura de Luis Enrique ha trascendido lo deportivo.

Luis Enrique como bicampeón de Champions League | AP

Los aficionados destacan su capacidad para gestionar un vestuario estelar y adaptarlo a un sistema ganador. Se le vio festejar con la intensidad que lo caracteriza, integrándose plenamente en la cultura parisina.

Para seguidores veteranos como Edwin, el asturiano es, simplemente, el mejor entrenador del mundo y el responsable de transformar el ADN del club.

A pesar del éxito histórico bajo la Torre Eiffel, la jornada se vio fracturada por la violencia. Las cifras oficiales reflejan una situación que superó los dispositivos de seguridad:

Detenidos: +700.

Heridos: +250 (2 de gravedad).

Víctimas: 1 fallecido.

Afición PSG en la Final de la Champions l AP

Mientras la plantilla desfilaba entre bengalas y cánticos de victoria, el caos en las calles laterales generaba un debate sobre la organización de estos eventos masivos.

Muchos aficionados, como Josse, intentan separar el sentimiento deportivo de los altercados, pero la palabra "tristeza" fue la más compartida al cierre de la noche.