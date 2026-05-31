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Futbol

¡Caos en París! Celebraciones por la Champions del PSG dejan cientos de detenidos y heridos

Jugadores del París Saint-Germain celebran su bicampeonato en Champions League | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 09:49 - 31 mayo 2026
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La conquista europea del PSG se vio opacada por disturbios, enfrentamientos con la policía y actos vandálicos en distintos puntos de Francia

Lo que debía ser una noche de fiesta para los aficionados del Paris Saint-Germain terminó convirtiéndose en una jornada de violencia y caos en las calles de París y otras ciudades francesas. Tras la obtención de la segunda Champions League consecutiva del conjunto parisino, miles de seguidores salieron a celebrar, pero los festejos derivaron en disturbios que obligaron a la intervención masiva de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades francesas reportaron cientos de detenciones, múltiples heridos y diversos actos de vandalismo durante las celebraciones por el título europeo conseguido por el equipo de Luis Enrique ante el Arsenal en Budapest.

La locura en Budapest después de que Paris Saint-Germain consiguiera su bicampeonato | AP

Los festejos se salieron de control

Miles de aficionados se concentraron en puntos emblemáticos de la capital francesa, especialmente en los Campos Elíseos y los alrededores del Parque de los Príncipes. Sin embargo, conforme avanzó la noche, comenzaron los enfrentamientos con la policía, el lanzamiento de fuegos artificiales y diversos daños al mobiliario urbano.

Las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo de aproximadamente 22 mil agentes en todo el país para evitar incidentes mayores, aunque las celebraciones terminaron por salirse de control en varias zonas.

Aficionados del París Saint-Germain celebran en Hungría | AP

Cientos de detenidos y más de 200 heridos

De acuerdo con los reportes más recientes, las celebraciones dejaron alrededor de 780 detenidos en Francia y más de 200 personas heridas, entre ellas decenas de elementos de seguridad. Además, se registraron incendios de vehículos, saqueos y ataques contra propiedades públicas y privadas.

Las autoridades también confirmaron al menos una víctima mortal relacionada con los incidentes ocurridos durante la noche de celebración.

Aficionados del Paris Saint Germain, en Budapest | AP

A pesar de los hechos violentos, el gobierno francés confirmó que las actividades programadas para celebrar el campeonato se mantendrán. El PSG tiene previsto realizar un desfile con sus aficionados y posteriormente será recibido por el presidente Emmanuel Macron.

La segunda Champions League consecutiva del conjunto parisino quedará marcada no solo por el logro deportivo, sino también por los graves disturbios que volvieron a acompañar los festejos del club francés, una situación similar a la ocurrida tras la conquista europea de 2025.

PSG Bicampeón de Champions League | AP
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