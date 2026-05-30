Luis Enrique se mete a la selecta lista de entrenadores tricampeones en la Champions League

Luis Enrique escribió una nueva página dorada en la historia del futbol europeo. El técnico español condujo al Paris Saint-Germain a la conquista de la Champions League 2026 tras imponerse al Arsenal en la gran final, un triunfo que le permitió alcanzar su tercera 'Orejona' como entrenador y colocarse entre los estrategas más exitosos de todos los tiempos en la máxima competición de clubes.

La consagración del conjunto parisino no solo significó la consolidación de un proyecto que parecía imposible durante años, sino también la confirmación del talento de Luis Enrique en los banquillos. Con este nuevo título, el asturiano suma tres Champions League en su carrera, una con el Barcelona en 2015 y dos consecutivas con el Paris Saint-Germain en 2025 y 2026.

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain | AP

El logro adquiere una dimensión histórica porque muy pocos entrenadores han sido capaces de levantar la Orejona en tres ocasiones. Luis Enrique se une así a una selecta élite reservada para los estrategas que marcaron época en el futbol europeo y que transformaron a sus equipos en auténticas máquinas competitivas.

¿Quién encabeza la lista?

La lista es encabezada por el italiano Carlo Ancelotti, considerado el entrenador más exitoso en la historia de la Champions League. El técnico suma cinco títulos, dos conquistados con el AC Milan en 2003 y 2007, y tres más con el Real Madrid en 2014, 2022 y 2024, una marca que parece difícil de igualar en el corto plazo.

Carlo Ancelotti dirige un partido l AP

Detrás de Ancelotti aparece la leyenda inglesa Bob Paisley, quien llevó al Liverpool a conquistar tres Copas de Europa en 1977, 1978 y 1981. Su legado permanece intacto como uno de los grandes arquitectos del dominio europeo de los Reds durante la década de los setenta y principios de los ochenta.

Otro integrante de este exclusivo grupo es Zinedine Zidane. El francés logró una hazaña que parecía imposible al conquistar tres Champions League consecutivas con el Real Madrid en 2016, 2017 y 2018, estableciendo una de las etapas más dominantes en la historia moderna del torneo.

Zinedine Zidane quiere dirigir a la Selección de Francia | AP

También figura Pep Guardiola, quien acumula tres ‘Orejonas’ como entrenador. El estratega catalán conquistó dos títulos con el Barcelona en 2009 y 2011, además de romper la sequía europea del Manchester City al guiarlos al campeonato continental en 2023.

Pep Guardiola celebrando l AP

Luis Enrique entre los mejores