¿Perderás WhatsApp? Esto ocurrirá si no registras tu línea antes del 30 de junio

La cuenta regresiva ya comenzó para los usuarios de telefonía móvil en México. El próximo 30 de junio de 2026 vence el plazo para registrar las líneas telefónicas vinculadas a la CURP, un trámite que ha generado dudas sobre el futuro de aplicaciones como WhatsApp.

Aunque en redes sociales han circulado mensajes que aseguran que la plataforma de mensajería dejará de funcionar, la realidad es distinta. WhatsApp no bloqueará ni eliminará cuentas de manera automática por no realizar el registro, pero sí podrían surgir problemas importantes si la línea telefónica es suspendida.

No registrar tu número no eliminará tu cuenta de WhatsApp, pero sí podría complicar su uso en algunos casos. / iStock

¿Qué pasará con WhatsApp si no registras tu número?

La principal consecuencia no afecta directamente a la aplicación, sino al servicio de telefonía móvil. Si una línea es suspendida por no cumplir con el registro, el usuario podría perder acceso a llamadas, mensajes SMS y datos móviles. Esto impactaría funciones esenciales de WhatsApp, especialmente aquellas relacionadas con la seguridad y recuperación de cuentas. Entre los posibles inconvenientes destacan: Imposibilidad de recibir códigos de verificación por SMS.

Problemas para recuperar la cuenta en caso de cambiar de teléfono.

Dificultades para volver a activar WhatsApp en un nuevo dispositivo.

Riesgo de perder el acceso si el número es dado de baja y posteriormente asignado a otra persona.

Los usuarios que no completen el registro de su línea podrían perder acceso a llamadas, SMS y datos móviles. / iStock

¿Seguirá funcionando WhatsApp con Wi-Fi?

Sí. Si la sesión ya está iniciada y el usuario cuenta con una conexión a internet mediante Wi-Fi, podrá continuar enviando y recibiendo mensajes. Sin embargo, la falta de acceso al número telefónico podría convertirse en un problema cuando sea necesario verificar la identidad del usuario o recuperar la cuenta.

¿Cuál es la fecha límite para registrar la línea?

Las autoridades y compañías telefónicas han establecido el 30 de junio de 2026 como fecha límite para realizar el registro. A partir de julio, las líneas que no hayan sido regularizadas podrían enfrentar restricciones o suspensión del servicio, quedando habilitadas únicamente para llamadas de emergencia y algunos servicios de atención ciudadana.