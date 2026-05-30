Tenoch Huerta regresa a Marvel tras acusaciones de abuso: “cada día es un capítulo nuevo”

Después de varios meses marcados por la controversia mediática y la incertidumbre sobre su futuro profesional, el actor mexicano Tenoch Huerta parece decidido a concentrarse nuevamente en su carrera internacional. El intérprete confirmó recientemente que regresará al Universo Cinematográfico de Marvel para concluir las grabaciones de Avengers: Doomsday, una de las producciones más esperadas por los seguidores de la franquicia.

La noticia llega luego de que su participación en futuros proyectos del estudio quedara en duda tras las acusaciones públicas realizadas por la saxofonista María Elena Ríos durante 2023 sobre un presunto abuso. Sin embargo, hasta el momento no existe un proceso legal abierto en contra del actor, situación que le ha permitido continuar con diversos compromisos profesionales dentro y fuera de Hollywood.

Tras la pausa, Tenoch Huerta regresa al mundo de Marvel tras su éxito en Wakanda / Especial

Tenoch Huerta confirma su regreso como Namor

Durante un encuentro con medios de comunicación, Huerta habló de manera breve sobre su próximo viaje a Londres, ciudad donde se desarrollará la última etapa de filmación de Avengers: Doomsday.

“Ahorita hay que trabajar, vámonos para adelante”, comentó el actor al ser cuestionado sobre esta nueva etapa profesional.

Con el sentido del humor que lo caracteriza, también hizo referencia a algunas escenas de acción que formarán parte de la película.

“Voy a Londres a grabar… porque me van a colgar, creo. En cables ahí”, añadió entre risas.

Posteriormente confirmó que el rodaje se encuentra en su fase final.

“Sí, sí, sí… ya vamos a terminar la última etapa”, explicó sobre la esperada producción de Marvel Studios.

La saxofonista María Elena Ríos acusó al actor de presunto abuso / Redes Sociales

Marvel mantiene sus planes para Namor

La permanencia de Tenoch Huerta dentro del universo Marvel era una de las grandes incógnitas para los seguidores de la franquicia. Su debut como Namor en Black Panther: Wakanda Forever fue ampliamente reconocido por la crítica y por los fanáticos, quienes destacaron la importancia de incorporar elementos de inspiración mesoamericana a uno de los personajes más emblemáticos de los cómics.

De acuerdo con información publicada por The Hollywood Reporter, Marvel continúa apostando por el desarrollo del personaje dentro de futuras producciones, consolidando a Namor como una pieza relevante en la nueva fase narrativa del estudio.

La participación de Huerta en Avengers: Doomsday parece confirmar que la compañía mantiene confianza en el actor mexicano y en el potencial que representa su personaje dentro de las próximas historias del universo cinematográfico.

Tenoch viajará a Londres para las grabaciones de Avengers: Doomsday / Especial

“La vida siempre sigue”

Más allá de hablar sobre Marvel, Tenoch Huerta aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre el momento que atraviesa actualmente, dejando claro que su principal objetivo es seguir adelante tanto en el ámbito profesional como en el personal.

“La vida siempre sigue, cada día es un capítulo nuevo en la vida… Simplemente seguir adelante, caminando”, expresó.

El actor también reveló que parte de esta experiencia internacional la compartirá con una de sus hijas, aunque evitó ofrecer mayores detalles sobre la producción debido a los estrictos acuerdos de confidencialidad que caracterizan a los proyectos de Marvel Studios.

El histrión espera trabajar más adelante con Alfonso Cuarón / Redes Sociales

Sueña con trabajar junto a grandes figuras del cine

Además de su regreso a las superproducciones de Hollywood, Huerta habló sobre algunos de los artistas con los que le gustaría colaborar en el futuro. Entre los nombres que mencionó aparecen figuras de talla internacional como Pedro Pascal, Cate Blanchett y Daniel Day-Lewis, actores que considera referentes dentro de la industria cinematográfica.

“Ojalá me toque”, confesó.

Asimismo, expresó su deseo de trabajar algún día bajo la dirección del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, ganador del Oscar y responsable de películas como Roma y Gravity.