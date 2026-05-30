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Futbol

Luis Enrique lanza contundente mensaje tras bicampeonato con el PSG en Champions

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain | AP
Ramiro Pérez Vásquez 16:26 - 30 mayo 2026
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El asturiano resaltó que ambos se merecían ganar el trofeo

El París Saint-Germain sigue reinando Europa; el conjunto dirigido por Luis Enrique catapultó su segunda ‘Orejona’ de manera consecutiva y tras la adjudicación en Budapest, el asturiano dejó sus primeras reacciones en donde resaltó al Arsenal como un digno rival.

El entrenador mencionó que ojalá fuera un Clásico el duelo ante los ‘Gunners’: “Ojalá fuera esto un clásico. Ha costado mucho, porque es un equipo muy competitivo, que ha demostrado mucho y ha perdido muy poco esta temporada.”

“Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, con lo importante en la final: el gol tempranero. Ha costado Dios y ayuda pero en París seguimos con la flor y viene bien de vez en cuando”, destacó.

Luis Enrique como bicampeón de Champions League | AP

¿Hubo frustración en el PSG?

Luis Enrique resaltó que hubo frustración por la falta del gol: “Cuando juegas contra el Arsenal, por dentro estás muerto. Lo habíamos hablado antes del partido, pero nos han llevado a ello por la frustración del gol.”

“En el descanso hemos intentado rectificarlo, yo creo que hemos conseguido aparecer más en el área. Estos partidos los controla el que va perdiendo, no el que va ganando. En ese sentido, nosotros estamos acostumbrados a jugar contra equipos replegados, pero esto es otro nivel”, destacó.

Final de Champions League Arsenal vs PSG | AP

El asturiano mencionó que fue muy astuto el rival: "Sacan ventaja de cualquier acción, cualquier falta, cualquier momento... te frustra mucho jugar contra equipos así. Los dos nos merecíamos ganar, no te voy a engañar, pero lo que hemos hecho a lo largo de la temporada es algo destacable y estamos muy contentos”.

PSG vs Arsenal, Final Champions League | AP

¿Qué dijo sobre la forma de juego del Arsenal?

Luis Enrique habló sobre la forma de juego del Arsenal y pese a que no le gusta sabe que es su estilo de cada entrenador: “Tengo un gran respeto por Arteta, Heinze y el Arsenal... cada uno intenta llevar el partido a su sitio, a lo que es más fuerte.”

“Nosotros intentamos que haya más tiempo efectivo. Intentamos aprovechar las cualidades que tenemos. Todo es respetable, cada uno intenta que su equipo juegue como sabe y Mikel ha hecho una temporada increíble”, catapultó.

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