Pato O’Ward largará séptimo en Detroit tras quedarse fuera del Fast 6

El piloto mexicano Pato O'Ward no logró meterse entre los seis mejores de la clasificación del Detroit Grand Prix de la Indy Crad y arrancará desde la séptima posición en una pista donde adelantar suele ser complicado. El regiomontano se quedó a un paso de pelear por la pole position en una sesión que fue de menos a más en exigencia.

Desde el inicio del día, el volante de Arrow McLaren mostró buen ritmo. En el Grupo 1, O’Ward firmó un sólido segundo lugar con tiempo de 1:02.263, quedando a solo 33 milésimas de Marcus Armstrong, quien lideró la tanda. Ese resultado le permitió avanzar sin complicaciones al Fast 12.

Sin embargo, cuando los tiempos comenzaron a caer en la siguiente ronda, el mexicano no logró encontrar el extra necesario para colarse al Fast 6. Con una mejor vuelta de 1:01.5986, O’Ward quedó eliminado y tendrá que conformarse con salir desde la cuarta fila en una carrera donde la posición de arranque es clave.

Pato O'Ward corrió la FP1 con McLaren | MEXSPORT

Detroit, un reto estratégico para remontar

El resultado representa un golpe importante para las aspiraciones del mexicano, ya que el circuito callejero de Detroit es conocido por sus pocas oportunidades de rebase. Esto obliga a que la estrategia y las detenciones en pits jueguen un papel fundamental si O’Ward quiere escalar posiciones.

A pesar de no avanzar, su desempeño inicial dejó claro que tiene ritmo para competir. Ahora, el reto será ejecutar una carrera limpia y aprovechar cualquier oportunidad que se presente en una pista que no perdona errores.

Pato O'Ward corriendo la FP1 del GP de la Ciudad de México | MEXSPORT

Palou domina la clasificación y se queda con la pole

Mientras tanto, el vigente campeón Alex Palou volvió a demostrar su dominio al quedarse con la pole position tras marcar un tiempo de 1:01.9017, firmando así su tercera pole de la temporada. El español sigue consolidándose como el rival a vencer en el campeonato.

Por su parte, Will Power, quien había sido el más rápido en el Fast 12, tuvo que conformarse con la segunda posición, seguido por Scott McLaughlin en el tercer puesto. El Top 6 lo completaron Scott Dixon, Christian Lundgaard y Kyle Kirkwood.

Chevrolet Detroit Grand Prix | x:@IndyCar

Otro de los momentos destacados fue el incidente de David Malukas, quien venía de un gran resultado en la Indy 500, pero en esta ocasión no pudo completar una vuelta limpia tras impactarse contra el muro en el Grupo 2, quedando fuera de la pelea.

El Chevrolet Detroit Grand Prix, correspondiente a la octava fecha del campeonato, se disputará este domingo a las 11:30 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, donde O’Ward buscará remontar y mantenerse en la pelea dentro de la temporada.