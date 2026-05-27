Cadillac analiza continuidad de compañero de Checo Pérez

Debutar como escudería en la Fórmula 1 no es nada sencillo, menos cuando se inicia desde cero como fue el caso de Cadillac este año. Sin embargo, después de las primeras cinco carreras, la escudería estadounidense empieza a ver cierto progreso, principalmente con Sergio 'Checo' Pérez, quien en la carrera sprint del Gran Premio de Canadá finalizó P11 antes de una penalización.

En cambio, con Valtteri Bottas el avance parece más lento. El finlandés fue la otra apuesta de la escudería de TWG Motorsport por su experiencia, pero en lo que va de la Temporada 2026 le ha costado acoplarse más que a Checo Pérez, quien ha tenido un mejor rendimiento en general. En ese escenario, ya comenzaron a circular rumores sobre la posible salida del finlandés.

Checo Pérez y Valtteri Bottas con Graeme Lowdon en Cadillac | MEXSPORT

¿Se va Bottas de Cadillac?

Luego del fin de semana en Montreal, la especulación llegó a la escudería estadounidense. Por un lado, se dijo que hay escuderías interesadas en Checo Pérez, lo que pondrían en duda su continuidad con Cadillac. Mientras que en el caso de Bottas, el rumor que circula es que al interior del equipo no están convencidos con su rendimiento en estos primeros cinco Grandes Premios del año.

De acuerdo con Sky Italia, y replicado por medios como Motorsport y Bild, en Cadillac no están satisfechos con el rendimiento del finlandés, pues aunque ambos pilotos están en el fondo de la parrilla, consideran que Checo ha sido más consistente. Sobre todo destacan que el mexicano en clasificación se ha visto mejor que su compañero y lo ha superado por varias décimas.

Por ello, la posición de Bottas será analizada a partir del Gran Premio de Mónaco, primero en Europa esta temporada, y a partir de ahí se determinará el siguiente paso a seguir. Hasta ahora, el mejor resultado del finlandés fue la P13 en el Gran Premio de China, en el cual en la carrera principal cuatro autos ni siquiera empezaron y tres más abandonaron.

Checo Pérez y Valtteri Bottas durante la pretemporada en Bahréin con Cadillac | MEXSPORT

¿Quién tomaría el lugar de Bottas?

En caso de que la paciencia de Cadillac se termine con Bottas, los rumores apuntan a Colton Herta como posible reemplazo. El estadounidense fue una de las opciones para los de TWG Motorsport, pero al final se quedó solo como piloto de pruebas por falta de puntos en la Superlicencia. De hecho, incluso ahora sigue sin tener los puntos suficientes para tener un asiento en la F1, por lo que sigue sumando en la Fórmula 2.

Por otra parte, Guanyu Zhou también firmó este año como piloto de reserva de Cadillac. El chino fue compañero de Bottas en Alfa Romeo/Sauber desde 2022 hasta 2024, y el año pasado fue reserva de Ferrari. De momento no ha realizado pruebas en pista con el equipo, pero tiene más experiencia que Herta en la Fórmula 1.